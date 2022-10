Kommentti: Teemu Selänteen pojan siirto Suomeen junailtiin erikoisella tavalla – Eetu Selänne, 24, ei saa euroakaan

Eetu Selänne pääsi Mestikseen isänsä avulla. Heinolan Peliitoilla ei ole mitään hävittävää, kirjoittaa Sasha Huttunen.

Millainen pelaaja se Eetu Selänne on? Onko se ihan pelkkä pr-temppu?

Näitä kysymyksiä on heitelty ilmaan viime päivinä, kun Teemu Selänteen poika nousi otsikoihin Mestis-seura Heinolan Peliittojen värvättyä hänet yllättäen riveihinsä. Sopimus on mallia try-out.

Jos katsoo hyökkääjänä pelaavan 24-vuotiaan Eetu Selänteen CV:tä, voidaan puhua yritteliäästä mutta kaukana ammattilaistasosta olevasta jääkiekkoilijasta.

Viimeiset kolme kautta hän on pelannut kotimaassaan Yhdysvalloissa yliopistokiekkoa kolmannella sarjaportaalla, jossa pelaillaan lähinnä harrastusmielessä opiskelujen ohessa.

Mutta Selänne yrittää yhä tosissaan ammattilaiseksi. Hän haki tänä syksynä pelipaikkaa ECHL:stä eli NHL:n farminfarmista, mutta Wheeling Nailers sanoi Selänteelle ei.

Hän alkoi tähyillä Suomeen.

Lue lisää: Yllätysvärväys! Teemu Selänteen poika siirtyy Mestikseen

Paikka Mestiksestä ei avautunut tavanomaista reittiä agenttien tai valmentajien kautta. Asian otti hoitaakseen Teemu Selänteen asianhoitaja, joka oli suoraan yhteydessä Hannes Hyvöseen. Selänteen vanha pelikaveri on Peliittojen päävalmentaja ja myös urheilujohtaja.

Asiat etenivät parissa päivässä pikatahtia niin, että Eetu Selänne lensi Suomeen, paineli Heinolaan ja hyppäsi jäälle Peliittojen mustassa treenipaidassa.

Peliitoilla, Mestiksen pienimmällä seuralla, ei ole mitään hävittävää.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan seura ei maksa Selänteelle palkkaa, vaan nälkäinen nuorimies pelaa ilmaiseksi.

Selänne on jo nimensä takia tuottoisa tapaus seuralle, kun ihmiset haluavat nähdä hänen pelaavan ja ostavat lippuja peleihin.

Entinen huippupelaaja Hannes Hyvönen valmentaa ja manageroi Heinolan Peliittoja.

Peliittoja on turha moralisoida. Mestis on näivettynyt sarja ja seurat niin henkihieverissä, että niiden on pakko keksiä sirkustemppuja, joilla luoda mielenkiintoa ja houkutella maksavaa yleisöä.

Peliitoilla on myös aito pelaajapula. Seura on aiemmin laskenut sen varaan, että se saa kentällisen verran lainapelaajia Pelicansista, joka maksaa pelaajien palkat, mutta enää Lahdesta ei ole lähetetty pelaajia Heinolaan. Tiettävästi Hyvösen ja Pelicansin välit ovat viilenneet.

Harva suomalainen on nähnyt Eetu Selänteen pelaavan. Vuonna 2015 Selänne päätyi älyttömän mediasirkuksen keskelle, kun hänet valittiin 17-vuotiaana ilman mitään näyttöjä Pikkuleijoniin.

Silloin jopa valitsijat myönsivät, etteivät olleet nähneet hänen pelaavan tai tienneet hänestä sen tarkemmin. Kehotus tai kenties käsky valinnalle tuli ylemmältä taholta. Selänne haluttiin testata. Olihan hän kaikkien aikojen parhaan suomalaiskiekkoilijan poika.

Tshekissä pelatussa turnauksessa nähtiin innokas mutta niin fysiikaltaan kuin pelikäsitykseltään kovin vajavainen hyökkääjä, joka oli kaukana 18-vuotiaiden maajoukkuetasosta.

Selänteen nykytasoon voi hakea vertailupohjaa siitä, että hänen viime kauden joukkuekaverinsa Curry Collegesta, Kalle Sundell, siirtyi täksi kaudeksi Suomen kakkosdivariin eli neljänneksi korkeimmalle sarjatasolle.

Eetu Selänne on seurannut isänsä Teemu Selänteen jalanjäljissä jääkiekon pariin.

Yksi urheilumaailman vitsauksia on olla legendan poika. Odotukset ovat kohtuuttomat ja jäävät lähes aina täyttämättä – joko lahjojen tai ahkeruuden tai yksinkertaisesti motivaation puutteen takia. Joskus myös isän uran varjo on lyyhistänyt pojan, kun rima on asetettu taivaisiin.

Eetu Selänne on etuoikeutetussa asemassa eikä hän olisi päässyt Mestikseen, jos hänen selässään ei lukisi Selänne.

Asialla on kaksi puolta. Ovia aukeaa, mutta paineet ovat kovat ja ilkkujia ilmestyy joka kolosta. Tästä myös Eetu Selänne itse on julkisesti puhunut.

Peli-ilme on pysynyt positiivisena, vaikka rooli voi olla rankka.

– Onhan se myös nastaa, että on paljon ihmisiä, jotka haluavat nähdä, miten pärjään. Vähän tämä jännittää, mutta samaan aikaan olen myös tosi innoissani, hän sanoi tuoreeltaan Etelä-Suomen Sanomissa.

Lopulta hän on vain Kaliforniassa kasvanut poika, joka haluaa pelata lätkää. Niin pitkään kuin mahdollista.

Rakkaudesta lajiin.