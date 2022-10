Tällainen on entisen Hartwall-areenan ostamisesta kiinnostunut jättiyhtiö – taustalla yksi maailman suurimmista urheiluvaikuttajista

Amerikkalaismiljardööri Philip Anschutz on NHL-seura Los Angeles Kingsin pääomistaja. Kaikkiaan pohatalla on kyntensä noin sadassa eri urheiluseurassa.

Yksi Hartwall-areenan eli nykyisen Helsinki-hallin ostajaehdokkaista on maailmanlaajuinen tapahtumapaikkojen hallintayhtiö ja live-tapahtumakokemusten tuottaja ASM Global. Yrityksen taustalta löytyy upporikas amerikkalaispohatta Philip Anschutz.

Ilta-Sanomat paljasti maanantaina, että yksi entisen Hartwall-areenan eli nykyisen Helsinki-hallin ostajaehdokkaista on maailmanlaajuinen tapahtumapaikkojen hallintayhtiö ja live-tapahtumakokemusten tuottaja ASM Global, joka toimii yli 350 tapahtumatoimipisteellä ja kaikkiaan viidellä eri mantereella.

Lue lisää: Sisäpiirilähde paljastaa: jättiyhtiö on kiinnostunut Hartwall-areenan ostamisesta

Suomalaisille ASM Global ei todennäköisesti ole kovinkaan tuttu nimi, mutta kyse on globaalisti jättiluokan yrityksestä, jonka taustalta löytyy upporikas amerikkalaispohatta Philip Anschutz. Tämän omistama yritysrypäs Anschutz Entertainment Group (AEG) on maailman suurin urheiluseurojen ja -tapahtumapaikkojen omistaja.

Vuonna 1939 syntynyt Anschutz on vuosikymmenten varrella jalkautunut urheilun ja kulttuurin lisäksi esimerkiksi rautatie-, sanomalehti- ja energia-alalle.

– Jos ASM Global todella rantautuisi Suomeen, se olisi todella historiallinen ja merkittävä hetki suomalaisessa tapahtumakulttuurissa. Se varmasti jollain tavalla mullistuisi, IS:n haastattelema tapahtuma-alan spesialisti näkee.

Los Angeles Kingsin pääomistaja Philip Anschutz poseerasi joukkueen kanssa Stanley Cup -voiton jälkeen kesäkuussa 2012.

ASM Global syntyi 2019, kun Australian suurin tapahtumapaikkaoperaattori, Anschutzin osaomistama AEG Ogden ja kiinteistöhallintayhtiö SMG fuusioituivat. SMG oli varakkaiden ihmisten rahoja hallinnoivan Onexin portfolioyhtiö. Nyt Onexin ja AEG:n tytäryhtiöt omistavat kumpikin 50 prosenttia Los Angelesissa pääkonttoriaan pitävästä ASM Globalista.

– Tämä merkitsee uuden jännittävän luvun alkua alallamme. Se luo uuden huipputason live-kokemusten hallintasektorille, ASM:n toimitusjohtaja Bob Newman kertoi fuusion jälkeen The Music Networkin haastattelussa.

ASM:n portfolioon kuuluu muun muassa areenoita, stadioneja, kongressi- ja näyttelykeskuksia ja teattereita. Yritys omistaa tai hallinnoi esimerkiksi Mercedes-Benz Arenan Berliinissä ja Tele2-stadionin Tukholmassa sekä Dubai Arenan.

Anschutzin oma yritys AEG on samassa bisneksessä kuin ASM. Se omistaa tai hallinnoi areenoita ja seuroja ympäri maailmaa. Sen konsepti on joko omistaa areena tai stadion, tai vuokrata esimerkiksi julkisomisteinen areena pitkällä sopimuksella, ja sen jälkeen yhtiö hankkii sinne tapahtumia.

Philip Anschutzia pidetään yhtenä koko maailman vaikutusvaltaisimmista urheiluvaikuttajista.

AEG:n kautta Anschutz on NHL-seura Los Angeles Kingsin pääomistaja. Hän omistaa myös muun muassa jalkapalloseura Los Angeles Galaxyn ja Colorado Rapidsin sekä on vähemmistöosakkaana koripallon NBA-seura Los Angeles Lakersissa. Kaikkiaan pohatalla on kyntensä noin sadassa eri urheiluseurassa.

– Puhutaan yhdestä koko maailman vaikutusvaltaisimmista urheiluvaikuttajista. Ei siis mikään pikkutekijä, IS:n lähde painottaa.

Sisäpiirilähteet uskovat ASM Globalin näkevän Suomessa samanlaisia mahdollisuuksia kuin monessa muussa Euroopan maassa. Yhtiö tekee maailmalla yhteistyötä monien tunnettujen brändien, kuten NBA:n, NFL:n ja Mestarien liigan kanssa.

– Matkailu on isojen tai muutoin merkittävien kaupunkien strategiassa aina yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Siksi monet ASM Globalin kaltaiset isot tekijät ovat tarttuneet haasteeseen valtavalla volyymilla, ja tuloksia on tullut. Ideana on nimenomaan yhdistää tapahtumabisnes tapahtumapaikkabisnekseen, toisin sanoen ottaa sitä kautta eri alueiden matkailutoiminta haltuun, areenatoimintaan laajasti tunteva vaikuttaja näkee.

– Suomessa tässä ajatuksessa on päästy vasta hiljalleen vauhtiin. Eikä edes Hartwall-areenan avaaminen vielä Helsinkiä pelastaisi.

Hartwall-areena ostamisesta on kiinnostunut muitakin tahoja.

ASM Global ei suinkaan ole ainoa entisen Hartwall-areenan ostamisesta kiinnostunut.

Myös muutamat muut tahot energiayhtiö St1:n miljardööriomistaja Mika Anttosen johdolla ovat olleet halukkaita neuvottelemaan monitoimiareenan ostamisesta pakotelistatuilta venäläisoligarkeilta Gennadi Timtshenkolta ja Roman Rotenbergilta, Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriläisiltä.

Timtshenko ja Rotenberg omistavat Arena Events Oy:n, joka puolestaan käyttää todellista äänivaltaa entisen Hartwall-areenan taustayhtiössä Helsinki Halli Oy:ssä. Kaksikko on pakotepannassa Putinin Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi ja etsii areenalle uutta omistajaa, koska samasta syystä autioitunutta areenaa uhkaa tulevaisuudessa homehtuminen.

– ASM Globalin edustajat ovat käyneet tutustumassa entiseen Hartwall-areenaan, mikä jo sinällään kertoo paljon yhtiön ostokiinnostuksesta. Tämä ei toki vielä tarkoita mitään, ja voi olla niin, ettei yhtiöltä ole tullut edes ostotarjousta. Konkreettisia neuvotteluja on kuitenkin käyty, vankka sisäpiirilähde kertoi aiemmin IS:lle.

Hartwall-areena eli nykyinen Helsinki Halli kuvattuna ilmasta.

Pakotejuridiikka on IS:n aiemmin tekemien selvitysten perusteella haastava, mutta se ei viranomaislähteiden mukaan estä areenakauppoja siinä tapauksessa, että ostajan taustat ovat kunnossa. Suomessa pakotelistattujen asioita valvovat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos, jotka haluavat varmistua erityisesti kahdesta asiasta: siitä, ettei ostajaa ole syytä epäillä venäläismiljardöörien bulvaaniksi ja siitä, että areenan myydään käypään hintaan.

Kauppoihin on saatava hyväksyntä myös Yhdysvaltain viranomaisilta eli OFAC:lta (Office of Foreign Assets Control), koska Timtshenko ja Rotenberg kuuluvat Yhdysvaltain pakotelistalle. Putinin epäviralliseksi pankkiiriksi sanottu Timtshenko kuuluu myös EU:n pakotelistalle.