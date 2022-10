Kohuvalmentaja Pasi Mustosen tukijat lähettivät painavan viestin Naisleijonien toimintakulttuurista

Kymmenen henkilön allekirjoittamassa kirjeessä puolustetaan Naisleijonien toimintakulttuuria.

Pasi Mustosella on myös puolustajia.

Kymmenen Naisleijonien toiminnassa mukana ollutta henkilöä on allekirjoittanut kirjeen, jossa joukko puolustaa maajoukkueen johdon toimintatapoja.

– Me allekirjoittaneet olemme kokeneet, että Naisleijonat on vastuullinen, turvallinen ja hyvän arvopohjan omaava toimintaympäristö ja joukkueessa on ollut hyvä kasvaa ja kehittyä, kirjeessä sanotaan.

Kirjeen ovat omalla nimellään allekirjoittaneet pelaajat Riikka Sallinen, Linda Leppänen, Tanja Niskanen, Sari Kärnä sekä joukkueen taustaryhmään kuuluvat Kari Eloranta, Tommi Pärmäkoski, Teemu Silius, Markus Arvaja, Hemmo Järä, Ilona Pihlas.

Lisäksi kirjeessä kerrotaan, että 16 naisten maajoukkuepelaajaa ovat sitoutuneita tiedonantoon ja tietoisia siitä, mutta eivät halua nimeään julkisuuteen.

Uusin kohu Naisleijonien ympärillä alkoi, kun joukkueen entinen maalivahti Noora Räty paljasti tuoreessa kirjassaan, että 16 Naisleijonien pelaajaa on syyttänyt joukkueen entistä päävalmentajaa Pasi Mustosta epäasiallisesta käytöstä.

Suek on nyt aloittanut Mustosen käytöksestä tutkinnan.

Kirjeen allekirjoittaneiden mukaan joukkueen toimintakulttuuri ja ilmapiiri ovat olleet erinomaiset viime vuosien aikana.

– Osa (Naisleijoniin liittyvästä) uutisoinnista on ollut sellaista, jota on ollut vaikea yhdistää meidän tuntemaamme joukkueeseen, kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä sanotaan, että urheilijalähtöinen valmennustapa on ollut Naisleijonien toiminnassa keskiössä.

– Kanssapelaajista välittäminen, yksilön huomioiminen ja urheilullisuus ovat olleet Naisleijonien tärkeimpiä arvoja.

Ilta-Sanomat sai aiemmin haltuunsa viestin, jonka Mustonen on lähettänyt osalle naisten maajoukkueen entisistä ja nykyisistä pelaajista.

Viestissä Mustonen pyysi Naisleijonien pelaajia liittymään yhteiseen julkilausumaan, jossa puolustetaan maajoukkueen johtoryhmää.