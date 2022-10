Naisleijonissa myrskyää! Pasi Mustonen lähetti nyt rajun vaatimuksen pelaajille – ”Te pelkäätte häntä”

IS sai haltuunsa Pasi Mustosen Naisleijonille lähettämän tuoreen kirjeen.

Epäasiallisesta käytöksestä syytetty Naisleijonien entinen päävalmentaja Pasi Mustonen on ryhtynyt vastatoimiin kulissien takana.

Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa viestin, jonka Mustonen on lähettänyt osalle naisten maajoukkueen entisistä ja nykyisistä pelaajista.

Viestissä Mustonen viittaa Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) hänestä aloittamaan tutkintaan, joka sai alkunsa, kun 16 Naisleijonien pelaajaa kertoi kokeneensa ”epäasiallista tai epäreilua käytöstä” Mustoselta tämän päävalmentaja-aikakaudella.

Mustonen luotsasi naisten maajoukkuetta vuodesta 2014 helmikuuhun 2022.

”SJL (toim. huom. Jääkiekkoliitto) ilmoitti mut SUEKiin kertomatta mulle etukäteen. Mä pyydän nyt teitä pelaajia liittymään Markuksen ja Karrin laatimaan yhteiseen julkilausumaan. Nyt on teidän vuoronne auttaa minua ja johtoryhmää”, Mustonen kirjoittaa viestissä.

”Markuksella” ja ”Karrilla” hän ilmeisesti viittaa Mustosen aikana maajoukkueessa toimineisiin psyykkiseen valmentajaan Markus Arvajaan ja lääkäri Karri Kirjasuohon.

Viestin perusteella pelaajien pitäisi ilmoittautua juuri heille ja jollain aikavälillä asettua julkisesti tukemaan Mustosta.

Noora Rätyä Mustonen ei mainitse kirjeessä nimeltä, mutta epäselväksi ei jää, kehen hän viittaa.

”Yhden ’aikoinaan joukkueessa pelanneen’ pari kaveria on SJL:n mukaan tulossa nimillään esiin syyttäen minua teidän epäasiallisesta kohtelusta. Niinpä SJL päätti olla ottamatta kantaa asiaan eli pesi kätensä ja ilmoitti, ettei ole tukenani”, Mustonen kirjoittaa.

Räty ja Mustonen ovat riidelleet julkisesti jo pitkän tovin. Räty on toistaiseksi ainoana pelaajana kertonut julkisesti olevansa mukana 16 pelaajan valituskirjelmässä, jonka liitto toimitti Suekin käsiteltäväksi.

”Ymmärrän kyllä, että te pelkäätte häntä, mutta kaikkia teitä ei yksi ihminen voi vahingoittaa”, Mustonen jatkaa.

”Kaveria ei jätetä”, Mustonen vetoaa pelaajiin.

Ex-päävalmentajan kirjeestä uutisoi ensimmäisenä ElmoTV maanantaina.

Noora Rädyn ja Pasi Mustosen rumaksi äitynyt riita on järisyttänyt Naisleijonien toimintaa.

IS on tavoittanut Naisleijonien pelaajia Mustosen viestiin liittyen. Osa pelaajista ei ole saanut viestiä lainkaan.

Pelaajien keskuudessa on tulkittu, että Mustonen haluaa saada aikaiseksi julkisen vastalauseen Suekin tutkinnalle.

On myös arveltu, että viestillään Mustonen mahdollisesti yrittäisi painostaa pelaajia vetämään valituksensa pois Suekista.

Mustonen ei ole halunnut kommentoida Ilta-Sanomille Naisleijoniin liittyviä asioita.

Tiedossa ei ole, onko pelaajia lähdössä mukaan Mustosen julkilausumaan. Tiedossa ei ole sekään, mikä julkilausuman sisältö olisi, mutta sillä on mitä ilmeisimmin tarkoitus ampua alas Mustoseen kohdistuneet syytökset.

Suekin Mustosta koskeva tutkinta on kesken.

Koska vain osa maajoukkuepelaajista sai Mustoselta vetoomuskirjeen, pelaajat ovat arvailleet, että tämä on lähestynyt niitä pelaajia, joiden hän ei usko kuuluvan valituksen tehneisiin 16 pelaajaan. Varmuutta asiasta ei ole.

Mustoselle löytyy myös puolustajia. Entinen maajoukkuesentteri Linda Leppänen sanoi maanantaina IS:ssä olevansa harmissaan Mustosta koskevasta kohusta. Hän ei ole mukana pelaajien valituksessa, eikä Mustonenkaan ole lähestynyt häntä.

– Pasi on tehnyt tosi ison työn naiskiekon ja naiskiekkoilijoiden eteen Suomessa. Harmittaa tosi paljon, että se päättyy tällaiseen kohuun, Leppänen sanoi.

– En ole itse maajoukkueurani aikana kokenut, että ketään kohdeltaisiin väärin tai kaltoin, Leppänen kertoi.

Hän pelasi Naisleijonissa arvokisatasolla vuosina 2010–19.

– Tietenkin löytyy varmasti yksittäisiä tilanteita, jossa pelaajasta voi tuntua, että nyt kohdellaan väärin. Uskon kuitenkin, että valmennus ja johtoryhmä ovat aina ajatelleet joukkueen ja pelaajien etua niissäkin asioissa.

IS on käynyt reilun vuoden ajan useita taustakeskusteluita useiden naisten maajoukkuepelaajien kanssa Mustoseen ja myös Rätyyn liittyen. Joukossa on ollut pelaajia eri rooleista ja ikäryhmistä.

Vallitsevin viesti Mustosen päävalmentajajakson päätyttyä on ollut helpotus.