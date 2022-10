Suomalaiset kertovat Jussi Pesoselle hurjia juttuja järkyttävistä sähkölaskuista – ”Osa ihmisistä on aika hätääntyneitä”

Jussi Pesosen huippu-ura loppui äärimmäisen alakuloisiin tunnelmiin. Nyt hän luo uraa ilmalämpöpumppukeisarina.

Jussi Pesosen jääkiekkoura huipputasolla loppui ikävästi. Hän oli täynnä jääkiekkoa ja osin katkeroitunutkin lajille. Pesonen ei halunnut käydä katsomassa edes SM-liigapelejä missään.

Ovet SM-liigan otteluihin olisivat olleet auki entiselle Suomen mestarille ja maajoukkuepelaajalle Pesoselle eri paikkakunnilla, mutta mies ei tuntenut minkäänlaista vetoa tällaisiin tapahtumiin.

– Olin täysin loppu. En halunnut nähdä livekiekkoa lainkaan, Pesonen, 43, sanoo Ilta-Sanomille.

Aktiiviuran viime vuosina parhaan terän Pesoselta vei pitkittynyt mykoplasma, jota ei aluksi havaittu. Se oli hänelle viheliäinen ajanjakso.

– Voimatasot eivät häviä, mutta kaikki terävyys tekemisestä häviää ja kunto katoaa. Mykoplasman kanssa meni kaikkiaan puolitoista vuotta ja uran viime vuodet pieleen, Pesonen muistelee kiekkoilijoiden lisäksi muiden muassa hiihtäjille valitettavan tutuksi tullutta ongelmaa.

– Mykoplasmaa on vaikea diagnosoida ja yleensä luullaan, että äijä on vaan kehnossa kunnossa. Sitten ruvetaan treenaamaan entistä kovempaa, mikä on huonoin vaihtoehto, ex-tahtohyökkääjä jatkaa.

Pesonen mietti alakuloisena, että mikä ihme on pielessä, kun suorituskyky vain laskee, eikä peli kulje. Lopulta hän sai avun entiseltä maajoukkuelääkäriltä Harri Hakkaraiselta.

– Minulla sattui olemaan vielä Hakkaraisen numero puhelimessa ja soitin hänelle oireistani. Harri otti heti puheeksi mykoplasman ja neuvoi jatkotoimenpiteissä. Testien ja analyysien jälkeen se löytyi.

Pesonen pelasi viimeiset SM-liigaottelunsa Sportissa kaudella 2014–2015. Aktiivivuosien viime vuosia synkistänyt sairastelu vei paljon voimia myös henkisesti, eivätkä Pesosen kehon vuosien varrella kokemat leikkaukset auttaneet asiaa.

Ilveksen kultakypärä Jussi Pesonen kuritti paikallispelissä Tapparan pistehai Jori Lehterää vuonna 2009.

Pelaamista Pesonen ei kuitenkaan halunnut täysin hylätä. Pikku hiljaa into lajia kohtaan palaili ja Pesonen kiekkoili uransa viime vuodet alasarjoissa. Hän pelasi Nokian Pyryssä Suomi-sarjassa ja Länsi-Tampereen ylpeyden, Ikurin Vireen riveissä kolmosdivaria.

– Harmitti, että se uran loppu oli mitä oli. Se ei johtunut minusta, vaan sairastelusta kun sitä diagnoosiakaan ei saatu tarpeeksi nopeasti.

– Siksi halusin vielä pelata hetken. Halusin lopettaa kiekon omilla ehdoillani, Pesonen sanoo herkkyyttä äänessään.

Jussi Pesonen Nokian Pyryn harjoituksissa vuonna 2016.

MuurameSTA ponnistavan ja juniorina JYPissä viilettäneen Pesosen pelaajaura oli alasarjaseikkailun jälkeen lopullisesti paketissa vuonna 2018. Jo tätä ennen hän oli saanut yhteydenoton JYPin kannattajana tunnetulta Arsi Niinijärveltä. Niinijärvi pyysi Tampereella asuvaa Pesosta Pirkanmaan myyntivastuuseen valaistusalalla toimivaan yhtiöön.

Pesonen ei heti tarttunut täkyyn, mutta palasi myöhemmin asiaan. Nyt hän on työskennellyt yhtiön aluemyyntipäällikkönä viitisen vuotta.

Pesonen on ajan hermolla, sillä hän kauppaa nykyään myös ilmalämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleita. Keskustelu energian hinnasta ja etenkin sähkölaskuista velloo vahvana, ja pumpuilla ja paneeleilla tavoitellaan säästöjä etenkin suoran sähkölämmityksen omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin.

– Ihmiset ovat tosi huolissaan sähkön hinnoista ja jutut sähkölaskuista ovat hurjia. Väki on herännyt varsinkin sodan seurauksena tähän. Minulle tulee tosi paljon puheluita, että hemmetti, löytyisikö meiltä ratkaisua, Pesonen kertoo.

– Osa ihmisistä on jo aika hätääntyneitäkin. Sähkön hinta on pompannut rajusti ylöspäin ja väki huomaa, että niin sanotut hyvät sähkösopimukset loppuvat. Noin 200 neliön omakotitaloissa asuvat ovat kertoneet jopa yli 1 500 euron sähkölaskuista (ilman siirtomaksua), Pesonen jatkaa.

Jussi Pesonen työskentelee nykyään aluemyyntipäällikkönä.

Ilmalämpöpumppujen ja aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on vilkasta, mutta Pesosen mukaan alalla on kova kilpailu. Järjestelmien toimitusajat voivat vaihdella, ja Pesosen mukaan asentajista on pulaa.

Pesonen ei itse asenna järjestelmiä. Hän kertoo kuitenkin pohtineensa mahdollisuutta hankkia tarvittava koulutus ja luvat.

– Sähkärin papereita voisi tietylle asteelle suorittaa. Olen aina tykännyt tehdä käsilläni hommia ja tietysti olen jo aika pitkään seurannut, miten alamme asennushommia tehdään.

Pesonen on jo lapsuudestaan asti tottunut nikkaroimaan. Hän puuhasteli käsillään kaikenlaista isänsä kanssa ja isovanhempiensa maatilalla. Lisäksi hän on rakennuttanut omakotitalon, johon teki melko paljon myös itse.

– Myöskin tätä taustaa vasten pidän tätä nykyistä työtäni luontevana.

Jussi Pesonen ja Sami Laine asensivat ilmalämpöpumpulle suojusta.

Puolisostaan eronnut Pesonen asuu nykyään Tampereen Kaukajärvellä. Hänellä on 15-vuotias tytär ja 12-vuotias poika.

Jääkiekko on taas vahvasti mukana hänen elämässään, sillä Pesonen valmentaa poikansa edustamassa Ilveksen U13-juniorijoukkueessa. Lisäksi hän käy itse ”höntsyjäillä” sekä elää tietenkin vahvasti mukana pikkuveljensä, kaksinkertaisen maailmanmestarin ja olympiavoittaja Harri Pesosen, 34, uran käänteissä.

– En ole itse päässyt voittamaan saman tason pyttyjä kuin Harri, mutta uskon tietäväni sen saman voittamisen tunteen. Helposti pystyn olemaan ilolla fiiliksessä mukana, kun Harri menestyy.

Ilveksen Jussi Pesonen hermostui kaukalossa Turun Palloseuran Sami Venäläiseen vuonna 2009.

Jussi Pesonen sanoo, ettei kumpikaan veljeksistä ollut tähtipelaaja junioreissa. Tästä kumpuavan viestin hän haluaa välittää myös nykyisille kiekkojunioreille.

– Minulle kävi niin, että JYP-legenda Pertti Rastela pelasti mut, kun mua oltiin tiputtamassa B-juniori-ikäisenä joukkueesta. Hän oli ollut minulla valmentajana aiemmin. Hän kuuli jostain, että olin putoamassa joukkueesta pois. Rastela soitti silloiselle koutsilleni ja sanoi, että vaikka ”Pessi” näyttää ihan paskalta nyt, niin pidä se. Luota. Koutsi uskoi vanhaa pelaajaa.

– Siitä se sitten lähti paranemaan. A-junioreissa olin jo SM-liigajoukkueen mukana. Eli tätä haluan myös junioreille painottaa: kaikki on mahdollista kun on asennetta ja luonnetta. Isojakin pettymyksiä voi tulla, mutta niitä pitää kestää ennen kuin pääsee voittamaan. Ja näin se on tietyllä tapaa elämässäkin, Jussi Pesonen tuumaa.