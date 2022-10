Junioriottelussa nähtiin erikoinen välikohtaus Venäjällä.

Loukkaantunut pelaaja ei päässyt ambulanssilla sairaalahoitoon Novosibirskissä pelatussa junioriliigan jääkiekko-ottelussa.

Venäläinen Match TV -sivusto kertoi tapauksesta keskiviikkona. Ottelussa kohtasivat Tolpar Ufa ja Sibirskie Snaipery eli suomalaisittain Siperian Snaipperit.

– Haluaisin kiinnittää huomionne tilanteeseen. Puolustajamme Dimitri Tabatadze loukkaantui, mutta hänen tilansa on täysin epäselvä. Tämä johtuu siitä, että isäntien ambulanssi ei suostunut viemään pelaajaamme sairaalaan diagnosoitavaksi, koska työvuoro oli loppumassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme kohdanneet tällaisen asenteen. Liigan on tehtävä asialle jotain, Ufan päävalmentaja Vladimir Potapov kertoi sivuston mukaan.

Tabatadze on 17-vuotias. Match TV tavoitti emoseuran Salavat Julajev Ufan toimitusjohtajan Rinat Bashirovin, joka kertoi olleensa välittömästi yhteydessä Sibirin kollegaansa.

– Kerroin, että tällaista toimintaa ei voi hyväksyä. Työajan loppuminen ei ole mitenkään hyväksyttävä selitys!

Tabatadze hakeutui ambulanssihenkilökunnan hoitoon ottelun jälkeen ja oli jo siviilivaatteissa. Tällöin hänelle sanottiin, että työaika päättyy 15 minuutin kuluttua ja kiekkoilijan olisi parempi ottaa yhteys kunnalliseen ambulanssiin.

– Tietenkin pelaaja olisi pitänyt hoitaa ja viedä sairaalaan. He olisivat voineet lähettää laskun seuralle. Tietysti se olisi hoidettu asiallisesti. Ja kun joku jossain oli nyt kiireessä, meidän pelaajamme joutui kärsimään, Bashirov jatkoi.

– Meidän lääkärimme soitti 112-hätänumeroon ja sieltä järjestettiin kaupungin ambulanssi. Valtio siis ratkaisi ongelmamme.

Jutuntekohetkellä Tabatadzen vamman laatu ei ollut vielä tiedossa, sillä häntä kuvattiin yhä sairaalassa.