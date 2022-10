Naisleijonien pelaajat syyttävät ex-päävalmentajaa Pasi Mustosta ”epäasiallisesta käytöksestä” – näin kohutapaus eteni kulisseissa

Suek tutkii Pasi Mustosen toimia, mutta mahdollisista seuraamuksista vastaa Jääkiekkoliitto.

Jääkiekkoliitto on pyytänyt Suomen urheilun eettistä keskusta (Suek) tutkimaan Naisleijonien entisen päävalmentajan Pasi Mustosen käyttäytymistä.

Asia etenee Suekin tutkintaan vasta nyt, mutta tapaus nytkähti liikkeelle jo viime tammikuussa, kun Noora Räty ja 15 muuta Naisleijonien maajoukkueryhmään Pasi Mustosen päävalmentajakaudella (2014–2022) kuulunutta pelaajaa kertoi Pelaajayhdistyksen kautta Jääkiekkoliitolle kokeneensa epäasiallista tai epäreilua käytöstä Mustoselta.

Pelaajat kertoivat kokemastaan kohtelusta anonyymisti. Tekstit annettiin Jääkiekkoliiton silloisen toimitusjohtajan Matti Nurmisen ja puheenjohtaja Harri Nummelan luettavaksi samana päivänä, kun Naisleijonat lensi Pekingin olympialaisiin 26. tammikuuta 2022.

Asiasta kerrotaan torstaina julkaistavassa Marika Lehdon kirjoittamassa Noora Räty – Leijonakuningatar -kirjassa (WSOY).

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoo, että Jääkiekkoliitto voi vahvistaa pelaajayhdistyksen viestit ja omat vastauksensa pelaajayhdistykselle asiassa. Hän ei kuitenkaan kutsuisi tekstejä kirjeiksi.

– Kirjassa kuvatulla tavalla meihin on oltu yhteydessä nimettöminä tehdyistä lausunnoista. Tekstit eivät tosin olleet kirjeitä vaan kokoelma lyhyitä kommentteja ja lausuntoja, Harri Nummela sanoo.

Noora Rädyn kirjassa myös kerrotaan, että Mustonen sai tietää pelaajien syytöksistä Pekingissä.

Kertoiko Jääkiekkoliitto Mustoselle syytöksistä kesken turnauksen?

– Itse olen ymmärtänyt niin, että asia oli tullut kapteeniston ja maajoukkuetoiminnan johtajan tietoon, ja he siitä sitten kertoivat Pasille, Nummela sanoo.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Mustonen lähti Pekingistä kesken turnauksen kotiin vedoten perheeseensä liittyvän vakavaan terveystilanteeseen.

Ilta-Sanomat on viime viikosta lähtien yrittänyt tavoitella Mustosta, mutta tämä ei ole vastannut haastattelupyyntöihin.

Nummelan mukaan Jääkiekkoliitto vei Mustosen asian Suekin tutkittavaksi vasta nyt, koska sai ensimmäiset yhteydenotot asianosaisilta viime lauantaina.

Sitä ennen Jääkiekkoliitto oli nähnyt vain anonyymit tekstit.

Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt vahvistaa, että hän toimitti yhteydenotot Jääkiekkoliitolle viime lauantaina pelaajien pyynnöstä.

– Pelaajille on täytynyt antaa aikaa miettiä näitä asioita rauhassa. Kaikki asiat on nyt tehty huolellisesti, Ramstedt kommentoi.

– On monen tekijän summa, miksi asiassa on kestänyt näin kauan. En halua kuitenkaan mennä sen tarkemmin yksityiskohtiin, hän lisää.

Pasi Mustonen valmensi Naisleijonia menestyksekkäästi 2014–22.

Ramstedtin mukaan yhteistyö Pelaajayhdistyksen ja Jääkiekkoliiton välillä on toiminut mallikkaasti.

– Olemme ottaneet asian vakavasti aivan kuten Jääkiekkoliittokin. Olemme pelaajien tukena Suekin tutkinnan aikanakin, mutta itse tutkinnassa meillä ei ole mitään roolia, Ramstedt sanoo.

Jääkiekkoliitto on nyt luovuttanut asian tutkinnan Suekille. Mahdollisista seuraamuksista Suekin tutkinnan perusteella vastaa kuitenkin Jääkiekkoliitto.

Teemu Ramstedt johtaa jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistystä.

– Alun alkaen lähtökohtamme on ollut se, että jos saamme asianomistajilta yhteydenoton, niin asian selvittämistyön tekee Jääkiekkoliitosta täysin riippumaton taho, puheenjohtaja Harri Nummela sanoo.

– Epäasialliselle käyttäytymiselle ei ole sijaa jääkiekossa. Jos väitteitä sellaisesta esiintyy, ne on syytä selvittää. Tämä on yhtä lailla tärkeää niin asianosaisten kuin väitteiden kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan näkökulmasta katsottuna. On tärkeää huomioida, että tässä kohtaa on kyse ainoastaan esitetyistä väitteistä. Millään elämän osa-alueella rajanveto sen välillä, mikä on epäreilua kohtelua, mikä on kiusaamista ja mikä vaativaa johtamista tai valmentamista, ei ole yksinkertainen asia, Nummela täydentää.

NAISLEIJONIEN olympiaturnausta Pekingissä viime helmikuussa väritti valtavaa julkisuutta saanut maalivahtien valintaprosessi. Mustonen ei yllättäen valinnut Rätyä tämän viidensiin olympialaisiin.

Ennen valintapäätöstä julkisuudessa nähtiin erikoista miekkailua kaksikon välillä. Sen perusteella saattoi päätellä, etteivät päävalmentajan ja mahdollisen ykkösvahdin välit ole kovin hyvät.

Asia varasti huomattavan paljon huomiota joukkueen valmistautumisesta. IS:n tietojen mukaan juuri Rädyn kohtelu oli osalle pelaajista viimeinen pisara, joka laukaisi 16 pelaajan anonyymit palautteet.