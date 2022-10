Uutuuskirja: Noora Räty sai puhelun ystävänsä äidiltä – pian hän koki jotain järkyttävää

Noora Räty kertoo uutuuskirjassa opiskeluvuosiensa vaikeasta ajanjaksosta.

Jääkiekkoilija Noora Räty kertoo elämäkerrassaan Leijonakuningatar (WSOY) ikävistä tapahtumista, jotka sattuivat hänen kolmantena opiskeluvuonnaan Minnesotan yliopistossa Yhdysvalloissa.

Räty asui kimppakämpässä yliopistojoukkueen pelikaverinsa Mira ”Jalis” Jalosuon, kiekkouransa jo lopettaneen Ashley ”Steeny” Stenersonin ja ”Kristenin” kanssa. Kristenin nimi on teoksessa muutettu.

Eräänä iltana Räty, Jalosuo ja Stenerson olivat opiskelijabileissä kampusalueella. Kesken juhlien he huomasivat, että mukana juhlinnassa ollut Kristen oli kadonnut. Kun he saapuivat yhteiseen asuntoon, he löysivät kaverinsa tyynyltä kirjeen.

– Siihen hän oli kirjoittanut jäähyväiset. Paniikin tunne kaappasi kehoni. Näin puhtaan pelon myös Jaliksen ja Steenyn silmissä, Räty kertoo teoksessa.

Naiset soittivat Kristenin poikaystävälle, joka sanoi, että Kristeniä pitäisi lähteä etsimään eräällä mäellä seisovasta noitatornista, jossa hän tykkäsi viettää aikaa.

Muut lähtivät etsimään ja Räty jäi asuntoon siltä varalta, että Kristen saapuisi kotiin.

– Yksin jäädessäni tunsin jokaisen sekunnin matelevan. Kello oli kaksi yöllä. Olin varma, että Kristen oli hypännyt kampusaluetta halkovaan massiiviseen Mississippi-jokeen, hän sanoo kirjassa.

Kristen löydettiin onneksi ajoissa, ja hänet ohjattiin ensiavun kautta psykiatriseen hoitolaitokseen.

– Olimme toki huomanneet, että hän oli meitä muita vetäytyvämpi ja viihtyi paljon huoneessaan, mutta silti kenellekään ei ollut tullut mieleen, että hän voisi olla masentunut. Silmiemme edessä hän oli päässyt kuntoon, jossa hän oli halunnut kuolla. Olin järkyttynyt ja tunsin syyllisyyttä, Räty kertoo elämäkerrassaan.

Noora Räty loisti Minnesota Gophersin maalilla vuosina 2009–2013.

Kuntoutusjakson jälkeen Kristen palasi kimppakämppään. Rätyä huoletti, että tämä yrittäisi tehdä itselleen uudestaan jotain. Seuraavana keväänä pelko toteutui.

Räty sai puhelun Kristenin äidiltä. Äiti ei ollut kuullut tyttärestään moneen tuntiin ja pyysi tarkistamaan, että kaikki oli kunnossa.

Räty löysi kämppiksensä tämän omasta sängystä. Hän näytti kuolleelta. Hetken ravisteltuaan suomalainen huomasi, että kaveri kuitenkin hengitti.

Maalivahti soitti joukkueensa fysiatrille, joka käski soittaa ambulanssin. Kristen selviytyi jälleen.

– Minä olin järkyttynyt. Olimme epäonnistuneet hänen suojelemisessaan toistamiseen. Sen pitkän sekunnin ajan, kun loikkasin ovelta hänen vierelleen, luulin ystäväni olevan kuollut, Räty sanoo.

Tapaukset vaikuttivat häneen monin tavoin.

– Ymmärsin, miten vakavia mielenterveyden ongelmat pahimmillaan olivat ja miten tärkeää olisi jatkossa vaalia kehon lisäksi myös mieltä, Räty kertoo.

Hän muutti Kristenin tapauksen jälkeen asumaan kahdestaan Jalosuon kanssa.

Räty pelasi ja opiskeli Minnesotassa vuosina 2009–2013. Neljän kauden aikana hänen huonoin torjuntaprosenttinsa NCAA:n runkosarjassa oli 94,1. Räty voitti yliopistosarjan mestaruuden Minnesotassa kahdesti.