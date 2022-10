Toimittaja puhui tv:ssä seksuaalisesta häirinnästä – sitten suorassa lähetyksessä tapahtui ällöttävä yllätys

Paige Ellis joutui kokemaan seksuaalista häirintää kesken suoran lähetyksen.

Kanadalainen televisiotoimittaja Paige Ellis joutui tällä viikolla iljettävään välikohtaukseen juontaessaan tv-kanava BNN Bloombergin ohjelmaa.

Ellis kävi lähetyksessä läpi Kanadan jääkiekkoa ravisuttavaa seksuaalihäirintäskandaalia, kun jääkiekkofanipaitaan pukeutunut mies keskeytti naisen puheen.

Ellis julkaisi Twitter-tilillään videon klipistä, jossa mies solvaa alatyylisesti Ellistä kesken tämän juonnon.

– On jotenkin niin synkän kuvainnollista joutua kokemaan seksuaalista häirintää jääkiekkopaitaan pukeutuneelta mieheltä samalla, kun puhuu jääkiekkoilijoiden tekemistä seksuaalisista väärinkäytöksistä, Ellis kirjoitti videoklipin yhteyteen.

– Anteeksi kaikki, säikähdin todella tuosta, Ellis sanoo videolla ja jatkaa juontoa ammattimaisesti kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Twitterissä jaetun videon kommenttikentässä Ellis on saanut paljon kiitosta ammattimaisuudestaan ja myötätunnon osoituksia siitä, että joutuu työssään kokemaan tällaista.

Kanadan jääkiekkoa on ryöpytetty viime keväästä lähtien raiskausskandaalista, kun kävi ilmi, että maan jääkiekkoliitto maksoi yli kolme miljoonaa dollaria naiselle, joka oli kertonut tulleensa kahdeksan nuorten maajoukkuepelaajan raiskaamaksi 2018.

Asiasta nousi valtava kohu ja selvityksessä paljastui, että Kanadan jääkiekkoliitolla on ollut vuosien ajan erityinen rahasto, josta se on maksanut korvauksia lajin parissa tapahtuneiden seksirikosten ja ahdistelujen uhreille.

Tällä viikolla Globe and Mail paljasti, että Kanadan jääkiekkoliitolla on ollut toinenkin rahasto, josta on maksettu korvauksia uhreille. Toisen rahaston tarkoituksena on ollut maksaa korvauksia maan alueellisten kiekkoliittojen sateenvarjon alla tapahtuneiden ahdistelujen ja seksirikosten uhreille.

Globe and Mailin mukaan osa molempien rahastojen varallisuudesta on peräisin liiton jäsenmaksuista, eli junioripelaajien vanhemmilta ja aikuisharrastajilta.

Kesän aikana Kanadan jääkiekkoa ravisteli myös toinen joukkoraiskausepäily, joka liittyy vuoden 2003 nuorten MM-kisojen tapahtumiin.