Jaromir Jagr, 50, on kyllästynyt jääkiekkoon – ura ohi?

Jaromir Jagrin uskomaton jääkiekkoura saattaa olla ohi.

Jaromir Jagr on pelannut viime vuodet omistamassaan tshekkiseura Kladnossa.

Tshekkilegenda Jaromir Jagria, 50, ei ole tänä syksynä kaukalossa nähty.

Vielä viime kaudella Jagr viiletti omistamansa Rytiri Kladnon paidassa Tshekin pääsarjassa, mutta nyt hänen uransa jatko on vaakalaudalla.

– Rehellisesti sanottuna minulla ei ole nyt motivaatiota, eikä minusta juuri nyt tunnu siltä, että palaisin. Minun täytyisi tehdä paljon uhrauksia ruokavalion, harjoittelun ja palautumisen suhteen, Jagr sanoo tshekkimedia Sport.cz:n haastattelussa.

Vuodesta 1988 lähtien 34 kautta ammattilaisena pelannut Jagr ei kaipaa kaukaloon.

– En yhtään. Tykkään jääkiekosta, mutta se on kovaa työtä.

– Tässä iässä pelaaminen tietyllä tasolla on jo itsessään haastavaa, reippaasti yli satakiloinen tshekkijärkäle sanoo.

Jagr korostaa, että seuraomistajana hänellä on pelihommien ulkopuolellakin rutkasti työtä, eikä hän ehtisi keskittymään pelaamiseen tai edes sen valmistelemiseen täysillä. Hän on toiminut myös valmennuksen apuna penkin takana.

Vielä viime kaudella Jagr teki 43 ottelussa tehot 8+11. Jagr ei enää usko, että hänestä olisi kaukalossa apua joukkueelleen.

– Viime kaudella tuntui, että pystyin auttamaan poikia kaukalossa. Nyt minusta ei tunnu siltä. Tiedän, että vaikka tekisin parhaani, en edes mahtuisi neljään ketjuun.

Jagr on väläytellyt lopettamisellaan useita kertoja aiemminkin, mutta nyt 50-vuotiaana tilanne on erilainen.

– Olen aina pyrkinyt olemaan rehellinen itselleni. En tiedä, olisiko enää edes järkevää yrittää palata.

Naganon olympialaisissa 1998 Jagr johdatti Tshekin kultaan.

Jagrin peliura saattaa siis olla lopullisesti ohi. Hän ei kuitenkaan julista vielä lopettavansa. Takaportti on auki.

– Vain jos ulkoilmaottelu järjestetään, minun ehkä pitää pusertaa itseni vielä pelaamaan, koska olen luvannut pelata siellä, Jagr tuumaa.

Jagr on jo parin vuoden ajan perustellut jatkamistaan muun muassa ulkoilmaottelulla, jonka mainoskasvona hän on. Sitä on kuitenkin jouduttu siirtämään pandemian takia, eikä sen järjestämisestä ole vieläkään tarkkaa tietoa.

Uskomattoman pitkän uransa aikana Jagr on voittanut muun muassa olympiakultaa, kaksi maailmanmestaruutta ja kaksi Stanley Cupia. NHL:n pistepörssin hän voitti viidesti ja kertaalleen hänet palkittiin NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart Trophylla.