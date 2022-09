Jokerien venäläislegendalta kova syytös suomalaisista – nimitteli leimaavasti

Boris Majorovin mielestä suomalaiset ovat ”kaikessa mahdollisessa” venäläisiä vastaan.

Venäläinen jääkiekkolegenda Boris Majorov purki turhautumistaan suomalaisia kohtaan Match TV:n haastattelussa keskiviikkona. Hän oli pahoillaan siitä, miten venäläisiä kohdellaan kansainvälisessä kiekkoperheessä.

Venäjä on jo ehditty sulkea ensi kevään MM-kisoista, jotka oli alun perin määrä pelata Pietarissa. Turnaus siirrettiin Latvialle ja Suomelle.

Venäläisten tulevaisuudesta saataneen lisätietoa Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kongressissa, joka alkoi Turkin Belekissä torstaina.

Majorov, 84, ei usko, että kongressissa tehdään venäläisiä suosivia päätöksiä.

– IIHF:n johto on kallellaan länsimaiden poliittisten päättäjien suuntaan. Myös liiton sisällä on kielteinen asenne Venäjää kohtaan. Suomalaiset ovat pahimpia kärhämöijiä, he ovat meitä vastaan kaikessa mahdollisessa, Jokerit vuoden 1992 liigamestariksi luotsannut Majorov puhisi Match TV:lle.

Boris Majorov poseerasi Helsingissä lokakuussa 1999.

Kaksinkertainen olympiavoittaja ei ollut huolissaan vain jääkiekon puolesta. Hänen mielestään koko venäläinen urheilu on joutunut sorsinnan kohteeksi.

– Olemme eristyksissä. Meidän on muistettava, että se alkoi jo vuosia sitten, kun meidät suljettiin kansainvälisistä kilpailuista ja lippumme sekä kansallislaulumme kiellettiin, Majorov sanoi viitaten Venäjän systemaattisesta dopingohjelmastaan saamaan rangaistukseen.

Majorov valmensi 1990-luvulla myös Tapparaa. Lisäksi hän on työskennellyt Moskovan Spartakin puheenjohtajana ja Venäjän jääkiekkoliiton varapuheenjohtajana.

Toisella Venäjän jääkiekon suurmiehellä Vladimir Krikunovilla oli ehdotus, miten pattitilanne purettaisiin. Hänen mielestään Venäjän tulisi erota IIHF:stä ja perustaa oma sarja.

– Meidän on luotava oma ammattilaisliigamme, joka on kuin NHL. Toisaalta meillä on jo KHL. Mutta olemme IIHF:n alaisia ja noudatamme heidän sääntöjään. Luultavasti maksamme heille jäsenmaksujakin. Jos mikään maajoukkue ei kuitenkaan pelaa, miksi maksaa? Venäjän entinen maajoukkuevalmentaja Krikunov, 72, kommentoi Gazetan mukaan.

KHL-kausi alkoi syyskuun alussa. Sarjassa pelaa yksi suomalainen, Traktor Tshejabinskiä edustava Teemu Pulkkinen.