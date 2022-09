Suora tv-lähetys paljasti ruotsalaisteinit pöyristyttävissä puuhissa aivan väärässä paikassa – seuraukset olivat rajut

Anna Brenklen ja Stina Sandbergin harkintakyky petti.

Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä nähtiin tiistai-iltana poikkeuksellinen tilanne. Kun Mikko Mannerin valmentama Brynäs kukisti Örebron maalein 3–2, tarkkasilmäisten tv-katsojien huomio kiinnittyi jonnekin aivan muualle kuin kentän tapahtumiin.

Suoran tv-lähetyksen lähikuva paljasti Brynäsin naisten joukkueen pelaajat Anna Brenklen, 16, ja Stina Sandbergin, 17, hurraamassa Örebron huivit kaulassa vierasjoukkueen katsomossa. Expressenin mukaan yhdessä klipissä toinen pelaajista osoittelee sormellaan Brynäsin kannattajia.

Tv-lähetyksen katsojat jakoivat havaintonsa sosiaalisessa mediassa.

Brynäs ryhtyi nopeasti toimiin ja ilmoitti hyllyttäneensä toisen pelaajista kahdeksi viikoksi ja toisen kuukaudeksi.

– Odotamme Brynäsiä edustavien kantavan seuran logoa ylpeydellä ja käyttäytyvän ammattimaisesti.

– Pelaajien harkintakyky on pettänyt ja he ovat tietoisia siitä, ettei tällainen käytös ole hyväksyttävää. Pelaajat katuvat tapahtunutta. Tapahtuneiden takia he ovat hetken sivussa joukkueensa toiminnasta, seurapomo Håkan Svedman sanoi Brynäsin tiedotteessa.

Aftonbladet tavoitti Anna Brenklen äidin Helenan, joka kertoi tyttärensä katuvan tekoaan syvästi. Aftonbladetin jutussa on myös kuvakaappaus tv-lähetyksestä, jossa pelaajat näkyvät Örebron huiveissa.

– Anna ymmärtää tehneensä virheen ja pyytää vilpittömästi anteeksi. Hän ei ymmärtänyt seurauksia siitä, että hengailee örebrolaisten ystäviensä kanssa. Se oli tyhmä juttu ja hänestä tuntuu pahalta, Helen Brenkle selvitti.

Brenkle ja Sandberg edustivat viime kaudella Örebrota.