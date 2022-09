Kiekkolegenda Jarmo Myllys hakee tuhansien eurojen vahingonkorvauksia – riidalle rakkaan seuran kanssa ei näy loppua

Jarmo Myllys riitaantui entisen työnantajansa Savonlinnan Pallokerhon kanssa. Seura meni myöhemmin konkurssiin.

Jarmo Myllys torjui Leijonille historiallisen maailmanmestaruuden vuonna 1995. Pelaajauransa jälkeen hän on toiminut valmentajana.

Jääkiekkolegenda Jarmo Myllyksen ja hänen entisen työnantajansa Savonlinnan Pallokerhon väliselle riidalle ei näy loppua.

SaPKon Mestis-joukkueen valmentajina toimineet Myllys ja päävalmentaja Pasi Räsänen nostivat syyskuussa 2021 kanteen seuran taustayhtiötä vastaan, sillä he pitivät kaudella 2020–21 tapahtuneita lomautuksiaan laittomina. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta viime tammikuussa.

Valmentajien ja SaPKon välinen riita on yhä vireillä Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Päätöstä mahdollisesta suullisesta käsittelystä ei ole ainakaan toistaiseksi vielä tehty. Oikeuden puheenjohtaja arvioi IS:lle, että suullinen käsittely voisi alkaa aikaisintaan helmikuussa 2023. On paljon mahdollista, että käsittely venyy tätäkin pidemmäksi käräjäoikeuden muiden työkiireiden takia.

Päävalmentaja Räsänen vaatii erinäisiä korvauksia noin 17 000 euron edestä. Myllys vaatii korvauksia 6 346,29 euroa. Lisäksi molemmat vaativat SaPKoa korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan vastauksessaan SaPKo ilmoitti vastustavansa Räsäsen ja Myllyksen vaatimuksia lähes kaikilta osin.

SaPKo lomautti valmentajansa Räsäsen ja Myllyksen 24. marraskuuta 2020. Lomautukset olivat voimassa 31. joulukuuta 2020 asti. SaPKo päätti lomautuksen pidentämisestä 22. joulukuuta.

Uusi lomautus oli voimassa toistaiseksi ja siihen asti, että koronan takia keskeytetty Mestis-kausi 2020–21 jatkuisi. Arvio lomautuksen kestosta oli 90 päivää. SaPKo ei kuitenkaan enää jatkanut kautta, vaan jätti sen kesken vedoten taloudellisiin syihin.

Räsäsen ja Myllyksen mielestä seura lomautti heidät laittomasti 1. tammikuuta 2021 alkaen ja on velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon eli menetetyn palkan ja lomakorvaukset kyseiseltä ajalta.

SaPKo kokee, että se on toiminut lain edellyttämällä tavalla ilmoittaessaan uusista lomautuksista. Seuran mielestä kyseessä on yhdenjaksoinen lomautus, jota on vain jatkettu uudella lomautusilmoituksella.

Pahentuneet talousvaikeudet veivät Savonlinnan Pallokerho Oy:n viime kesänä konkurssiin, mikä päätti seuran edustusjoukkueen tarun Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä.

Konkurssihakemuksen mukaan SaPKolla oli velkaa kaikkiaan 226 000 euroa ja varoja 9 000 euroa. Suurimpia velkojia ovat verohallinto, seuran viimeiseksi puheenjohtajaksi jäänyt Vesa Kutvonen, hallituksen jäsen Paavo Luukkanen, Suur-Savon Osuuspankki ja Savonlinnan Jäähalli Oy.

Konkurssipesä myy paraikaa seuran omaisuutta kuten mailoja ja toimiston irtaimistoa.

– Seuran pyörittämiseen tarvittavaa irtainta on realisoitu, ja se on aika hyvin edennytkin. Tavara on käytettyä lukuun ottamatta osaa mailoista, mutta niissäkään ei ole takuuta eikä niistä siten ihan huippuhintaa saa, konkurssipesän hoitaja Samu Pitkänen sanoi Itä-Savolle.

Vuonna 1929 perustettu SaPKo on perinteikäs jääkiekkoseura, joka pelasi SM-sarjassa neljän kauden ajan 1960-luvulla. Mestiksen mestaruutta se juhli vuonna 2017. Seuran tunnetuimpia kasvatteja ovat Stanley Cup -voittaja Tuukka Rask ja maailmanmestari Myllys, jonka pelinumeron 35 SaPKo jäädytti ja nosti Taivalsalon jäähallin kattoon.

SaPKon pässipaidat ovat kadonneet Mestis-kartalta. Kuva vuoden 2017 pudotuspeleistä. SaPKo voitti tuolla kaudella mestaruuden.

Savonlinnassa syntynyt Myllys, 57, on entinen huippumaalivahti, joka torjui Suomelle sen historian ensimmäisen jääkiekon miesten maailmanmestaruuden vuonna 1995. Myllys pelasi urallaan myös 39 ottelua NHL:ssä. Leijonalegendan pelaajaura päättyi vuonna 2005, minkä jälkeen hän on toiminut valmentajana.

Tällä kaudella Myllys on Mestiksessä pelaavan Kajaanin Hokin apuvalmentaja.

IS:n tavoittama Myllys sanoi, ettei hänellä ole kommentoitavaa hänen ja SaPKon väliseen riitaan.