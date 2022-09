Kommentti: Miljardöörit yrittävät rikastua ummistamalla silmänsä Venäjän sotarikoksilta – Jääkiekkoliiton täytyy tehdä kova päätös Leijonista

Jääkiekkoliiton pitää pysyä kovana Venäjää takaisin kansainväliseen kiekkoon haluavien miljardöörien edessä, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

NHL:n keskustoimiston kasvot on liigan komissaari Gary Bettman. Hockeyzoneplus-sivuston mukaan komissaari on tienannut yli 150 miljoonaa dollaria palkkoina sen jälkeen, kun tuli NHL:n johtajaksi vuonna 1993.

Esimiestensä rinnalla Bettman, 70, on kuitenkin pikkutekijä. Valtaosa 32:n NHL-seuran pääomistajista on miljardööriluokassa, ylimpänä Sir David Thomson, joka 51 miljardin dollarin omaisuudellaan on Forbesin listalla maailman 23. rikkain ihminen.

Sir David Thomson on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hän omistaa myös puolet NHL-seura Winnipeg Jetsistä.

Hän omistaa mm. jättimäisen Reuters-uutistoimiston sekä puolet Winnipeg Jetsistä.

Ammattilaisurheilun absurdissa maailmassa myöskään NHL:n ay-liikkeen eli NHLPA:n jäsenet eivät ole mitään perusduunareita. Heidän minimipalkkansa on 700 000 dollaria ja keskipalkka noin 3 miljoonaa dollaria.

Työmarkkinapolitiikan hengessä osapuolet ovat monista asioista eri mieltä, mutta yhdestä samaa: molemmat haluavat lisää rahaa. Koska kukapa miljardööri ei tarvitsisi lisää rahaa.

Yksi näiden tahojen yhteinen rahantekokeino on jääkiekon World Cup, joka 12 vuoden tauon jälkeen herätettiin henkiin 2016. Se keräsi esimeriksi MM-kisoihin verrattuna aivan marginaalisen määrän huomiota Atlantin tällä puolella, mutta järjestäjilleen, eli NHL:lle ja pelaajayhdistykselle, viivan alle jäi plussaa. Ja sehän on tärkeintä.

Siksi osapuolet haluavat pelata World Cupia nyt uudestaan. Helmikuussa 2024, keskellä NHL-kautta.

NHL:n varakomissaari Bill Daly sanoi taannoin suoraan, että NHL haluaa venäläispelaajat mukaan World Cupiin, ”tavalla tai toisella”.

Lue lisää: NHL suunnittelee World Cupia – päästetäänkö venäläiset mukaan? ”Haluaisimme heidät”

Viis siitä, että Venäjä on aloittanut sodan toista valtiota kohtaan ja todistetusti tehnyt valloittamillaan alueilla sotarikoksia, joiden karmeus on vasta paljastumassa. Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan tuoreet Izjumissa paljastuneet teot ovat jopa pahempia kuin Butshassa viime keväänä paljastuneet sotarikokset.

Viis siitä, että Venäjä on kaapannut ja pakkosiirtänyt ukrainalaisia lapsia Venäjälle.

NHL haluaa venäläispelaajat mukaan, koska osa heistä on liigan suurimpia tähtiä. Nuoremman polven tähtien, kuten Minnesotan Kiril Kaprizovin ja NY Rangersin Artemi Panarinin mukana tulee myös Aleksandr Ovetshkin, NHL:n historian paras venäläinen. Viis siitä, että hän on ollut vuosien ajan kiinteä osa Venäjän presidentin Vladimir Putinin propagandatoimia.

Aleksandr Ovetshkin on pelannut aktiivisesti Venäjän maajoukkueessa.

Ja viis siitä, että vain ani harva venäläispelaaja on ylipäätään edes tuominnut maansa sotatoimet Ukrainassa.

NHL on valmis sivuuttamaan kaiken tämän, koska se haluaa lisää rahaa.

Liigalla on siihen toki täysi oikeus. Mutta se ei tarkoita sitä, että muiden pitäisi alistua läpimätään moraalittomaan toimintaan.

Jääkiekkoliitto hukkasi moraalisen kompassinsa, kun se salli Mikko Lehtosen pelata viime keväänä jääkiekon MM-kisoissa. Lehtonen jäi Pietarin SKA:n riveihin sodan alkamisen jälkeenkin, kun valtaosa muista suomalaisista tuli pois.

Lehtonen perusteli päätöstään sillä, ettei hänellä ollut vaihtoehtoja. Jääkiekkoliitolla oli, mutta se ei sitä käyttänyt. Koko tapaus oli moraalinen ja viestinnällinen katastrofi, joka peittyi Leijonien kotikisamenestyksen alle.

Nyt Jääkiekkoliitolla on mahdollisuus kiillottaa kilpeään ja todeta, että Suomi ei ole mukana World Cupissa, jos sota jatkuu ja Venäjä kutsutaan mukaan.

NHL voi yrittää kiertää totuutta ja luoda Venäjän maajoukkueen, jossa maan kiekkoliitolla ei ole mitään tekemistä. Venäjän joukkue on silti Venäjän joukkue, vaikka sen miten muotoilisi.

Eurooppalaisille ratkaisun pitäisi olla helppo. Me kärsimme Venäjän aloittamasta sodasta korkeampien energianhintojen ja nousevan inflaation vuoksi. Ne ovat kuitenkin pieniä murheita siihen verrattuna, mitä ukrainalaiset joutuvat kärsimään.

NHL-miljardöörien ja -miljonäärien voi olla vaikea ymmärtää tätä asiaa. Norsunluutornista on helppo ummistaa silmät kärsimyksille.

Silloin muiden tehtäväksi jää avata ne silmät. Ja kertoa, että tällainen peli ei vetele. Suomalainen jääkiekkoyhteisö, opetusministeriön tukea nauttivan lajiliiton muodossa, ei voi olla olla mukana turnauksessa, jossa ummistetaan silmät Venäjän sotarikoksille, jotta miljardöörit ja miljonäärit voisivat rikastua entisestään.

Katse kääntyy teihin, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.