Wiljami Myllylä, 21, pani korkin kiinni – kertoi nyt Jatkoajalle: ”Hyvässä jamassa ollaan”

Wiljami Myllylä sanoi Jatkoajalle olleensa raittiina liki 10 kuukautta.

Jääkiekkoilija Wiljami Myllylä kertoi viime marraskuussa painineensa pahan alkoholiongelman kanssa parin vuoden ajan. Hän sanoi hankkineensa apua ja aikovansa raitistua.

Nyt, kymmenen kuukautta ulostulonsa jälkeen, Myllylä puhui nykykuulumisistaan Jatkoaika-sivustolle.

Korkki on ruuvattu kiinni.

– Melkein kymmenen kuukautta olen ollut raittiina. Hymyssä suin ja päivä kerrallaan mennään eteenpäin, tosi hyvässä jamassa ollaan, Myllylä, 21, sanoi Jatkoajalle.

Takaiskujakin on vuoden varrelle mahtunut.

Mestisjoukkue Kokkolan Hermestä edustava Myllylä kertoi Jatkoajalle joutuneensa harjoituskaudella sairaalaan rintalihatulehdusepäilyn takia ja olleensa sen jälkeen kolmen viikon harjoituskiellossa.

Myllylä palasi kaukaloon viime joulukuussa, vain pari viikkoa sen jälkeen, kun oli kertonut alkoholiongelmistaan. Hän pelasi loppukaudella kasvattajaseuransa Hermeksen U20- sekä mestisjoukkueissa.

Alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa hän tehtaili 14 (9+5) tehopistettä 12 otteluun. 19 mestismatsissa syntyi yksi maali ja kolme syöttöpistettä.

Maaliahne laitahyökkääjä on pelannut urallaan yhden SM-liigaottelun HIFK:ssa. Vaikka liigaotteluita ei ole kertynyt joulukuun 2019 jälkeen, Myllylä ei ole haudannut haaveitaan pääsarjakiekkoilusta.

Hän naulasi Jatkoajan haastattelussa tavoitteekseen täysammattilaisuuden ja SM-liigan.

– Sen takia treenataan, että pääsee pelaamaan. Olen oppinut elämään siinä pukukoppimaailmassa, niin on tosi vaikeaa luopua. Hallilla on joka päivä ystäviä, joiden kanssa pääsee laittamaan kaiken likoon. Se on parasta! Myllylä virkkoi.

Myllylä on edesmenneen hiihtolegendan Mika Myllylän poika.

Mestiksen kausi alkaa torstaina.