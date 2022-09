Venäjällä innostuttiin NHL:n lausunnosta – toimittajalta kova väite suomalaisista: ”He vaativat boikottia”

NHL-pomo puhui Venäjän osallistumisen puolesta. Se sai innostuneen vastaanoton Venäjällä.

Jääkiekon maailmancupia kaavaillaan pelattavaksi helmikuussa 2024. NHL:n organisoiman maajoukkueturnauksen kimurantein kysymys on, mitä tehdä Venäjän maajoukkueelle ja venäläiskiekkoilijoille.

Venäjällä innostuttiin kovin, kun NHL:n varakomissaari Bill Daly sanoi ESPN:n mukaan, että venäläispelaajat otetaan mukaan.

– Haluaisimme ajatella niin. Ja uskon, että venäläiset pelaajammekin pitäisivät siitä. Haluaisimme heidät mukaan jollain uskottavalla tavalla, Daly sanoi ESPN:lle.

Kuten on nähty mm. olympialaisissa, myös maailmancupissa venäläiset saattaisivat pelata ilman maatunnuksia.

– Olisi hyvin epäonnekasta, jos venäläispelaajat, jotka eivät ole tehneet mitään väärää, eivät pääsisi osallistumaan parhaiden pelaajien turnaukseen. Haluaisimme löytää keinon, jolla välttäisimme sen, Daly sanoi puolestaan Daily Faceoffille.

Venäläisen Sport-Ekspressin toimittaja Mihail Zislis pitää kolumnissaan täysin selvänä, että NHL haluaa venäläiset turnaukseen mukaan.

Vastustajat löytyvät toimittajan mukaan muualta – muun muassa Suomesta.

Syytä Venäjän kansainväliseen eristykseen haetaan venäläisellä urheilusivustolla luonnollisesti monimutkaisen kiertoilmauksen kautta. Eristyksen taustalla on tietenkin hyökkäyssota Ukrainassa.

– Meidän joukkueemme tilanne on kaikista hankalin. Tämän hetken vaikean kansainvälisen tilanteen valossa olisi naiivia olettaa, että Venäjälle tulee varmuudella vihreä valo turnaukseen osallistumiseen, Zislis kirjoittaa.

– NHL:ssä osataan laskea rahat ja suojella maksimaalisella tavalla Venäjän pelaajia poliittiselta agendalta. Se on selvää. Liiga haluaa nähdä Ovetshkinin, Kutsherovin, Kaprizovin ja kumppanit turnauksessa. Samalla on selvää, ettei se voi tehdä ratkaisua täysin itsenäisesti. Silti tässä tapauksessa nyt kuultu viesti on tärkeä. He todella haluavat nähdä Venäjän turnauksessa.

Ajatusta pelaamisesta ilman kansallisia tunnuksia toimittaja pitää ”äärimmäisenä kompromissina”. Tärkeimpänä hän pitää ”urheilusulun” murtamista, vaikka sitten ilman kansallisia tunnuksia ja liiton viskaaleja paikan päällä.

Zislis kirjoittaa, että kaikki eivät varmastikaan hyväksyisi Venäjää pelaamassa edes ilman kansallisia tunnuksia.

– Silläkin olisi silti vastustajansa. Suomalaiset kollegani vaativat jo maansa liiton johtoa boikotoimaan turnausta, jos Venäjä on millään muotoa siinä mukana. Tämä on toinen suora vihjaus siitä, että tulee olemaan hyvin vaikeaa saada urheilijamme takaisin kilpailuihin. Tällä hetkellä ei ole mitään takuita, Zislis väittää.

Monet venäläistoimittajat ovat kirjoittaneet Venäjän kansainvälisen eristyksen jälkeen varsin voimakkaita ja mustavalkoisiakin kansallismielisiä mielipidekirjoituksia. Samalla he ovat kyseenalaistaneet ja myös arvostelleet voimakkaasti muiden maiden tekemisiä.