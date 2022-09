Jäähalli suljettiin Haukiputaalla, kun sähkön hinta kohosi pilviin – iso pettymys lapsille

Haukiputaan jäähalli on ollut suljettuna koko syyskuun. Se ei välttämättä aukea lokakuussakaan.

Jääkiekkoseura Haukiputaan Ahmat on pahassa pulassa.

Haukiputaan jäähalli on pysynyt syyskuun ajan suljettuna sähkön hinnan hurjan nousun vuoksi. Seura ei ole voinut käynnistää kiekkokauttaan normaalisti.

– Tällä hetkellä ei ole tietoa, voimmeko avata hallia lokakuussakaan. Tilanne on täysin auki, Ahmat ry:n hallituksen jäsen Katja Kälkäjä kertoo.

Ahmat ry omistaa suurimman osan Haukiputaan jäähallista. Sitä hallinnoi Haukiputaan Jäähalli Oy.

Ahmat on nyt käynnistänyt joukkorahoituskampanjan saadakseen varoja jäähallitoiminnan käynnistämiseen. Kampanjalla on tarkoitus kerätä vähintään 50 000 euroa ja maksimissaan 200 000 euroa.

– Juuri äsken kävin katsomassa tilanteen. Keräys ei ole vielä hirveästi tuonut tuottoja, Kälkäjä harmittelee.

Tiistaina aamupäivällä rahaa oli kertynyt 3 520 euroa.

– Jos saisimme kokoon minimisumman (50 000 euroa), niin uskaltaisimme avata jäähallin mahdollisimman pian, Kälkäjä sanoo.

– Nyt emme uskalla riskillä avata, koska käyttäjäthän eli joukkueet sen joutuisivat maksamaan. Ne voisivat olla isoja summia.

Harrastusmaksut kohoaisivat Ahmojen kiekkojunioreille siis kohtuuttoman suuriksi.

Jos Haukiputaan jäähalli avattaisiin, hallin sähkölaskut nousisivat Ahmoille kerrotun arvion mukaan kolminkertaisiksi edellisiin kausiin verrattuna, noin 50 000–60 000 eurosta noin 150 000 euroon.

Jäähallille pyritään parhaillaan etsimään edullisinta mahdollista sähkösopimusta.

– Olemme yrittäneet vaikka mitä. Uutisissa on lukenut, että naapurikunnissa on edullista sähköä asukkaille. Olemme sinnekin soitelleet ja kyselleet, että voisitteko auttaa naapurikunnan junioreita. Mutta heilläkin on omat linjansa, ja ymmärrän sen täysin. Hallituksen jäsenemme tekevät kovasti töitä sen eteen, että saisimme juniorit jäälle, Kälkäjä sanoo.

Haukiputaan Ahmat ry:ssä on noin 400 jääkiekon harrastajaa. Heille tilanne on synkkä.

Ahmojen pienten lasten kiekkokoulut ja harrastekiekkoryhmät eivät ole voineet alkaa tänä syksynä lainkaan, kun seuran hallissa ei ole jäätä.

– Tämä tuo haasteen tulevaisuuteen. Aloittelevista junioreistahan me kasvatamme tulevaisuuden. Aika varmasti meilläkin pelaajamäärät jäävät pieneksi niissä ikäluokissa, jotka eivät nyt pääse jäälle, Ahmojen valmennuspäällikkö Marko Paananen sanoo.

– Todella huolestuttava tilanne junioreille. Jääpula on iso, eivätkä ulkojäätkään tätä tilannetta pelasta, Kälkäjä komppaa.

Vanhemmille kiekkoilijoille on löytynyt jonkin verran vuoroja lähialueen halleista, muttei riittävästi.

– Joukkueemme ovat päässeet suhteellisen hyvin jäälle, mutta eivät tietenkään kolmea kertaa viikossa, kuten junioreiden pitäisi päästä. Olemme haasteiden edessä, Paananen sanoo.

Vaikka irtovuoroja on löytynyt lähialueen halleista, osalla Ahmojen junioripelaajista harrastus on nyt tauolla.

– Välimatkat ovat pitkät. Vanhemmilla menee bensaan paljon rahaa, kun he joutuvat ajelemaan jäävuorojen perässä pitkiä matkoja, Paananen sanoo.

– Esimerkiksi U8-joukkueesta vain muutama pelaaja on käynyt Kiimingin Kiekko-Poikien mukana Jäälin jäähallissa. Suurin osa on ilmoittanut palaavansa toimintaan sitten, kun oma halli aukeaa ja pääsee taas lähelle harrastamaan.