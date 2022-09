Norjalaisseura kertoi saaneensa hätkähdyttävän viestin Fortumilta – sähkölasku järkyttää Norjassa: ”Täysi skandaali”

Norjalaiset junioriseurat ovat todella tiukoilla sähkölaskujensa kanssa.

Kovaa vauhtia noussut sähkön hinta alkaa Norjassa konkretisoitua tylyllä tavalla pienten urheiluseurojen kukkaroissa.

Akershusissa Etelä-Norjassa sijaitsevassa Nessissä operoiva junioriseura Nes IK kirjoitti maanantaina Facebook-sivullaan seuran saaneen suomalaiselta energiakonsernilta Fortumilta tiedon, että sen on syytä tulevaisuudessa varautua jopa 400 000 Norjan kruunuun eli noin 40 000 euron sähkölaskuihin.

Joukkueen kuukausittainen sähkölasku nousisi julkaisun mukaan moninkertaiseksi aiempaan verrattuna.

– Ensimmäisellä viikolla, jolla laitoimme jäähdytysjärjestelmän päälle ja aloimme jäädyttää kaukaloa talveksi, sähkölasku oli 82 000 kruunua (noin 8000 euroa) ennen internetmaksua ja arvonlisäveroa. Se on enemmän kuin mitä maksoimme kalleimpina kuukausina viime vuonna, Facebook-julkaisussa kerrotaan.

Nes IK ei ole ainoa sähkölaskujen kanssa kipuileva pikkuseura. Dagbladetin mukaan läntisessä Norjassa sijaitseva Nærbøn jääkiekkohalli jouduttiin sulkemaan kustannusten nousun takia.

Nes IK kirjoitti julkaisussaan, että sitä uhkaa sama kohtalo, ellei tilanne helpota.

Lukuisia junioreita liikuttavien pikkuseurojen ahdinko on saanut monet norjalaiset kiekkoihmiset järkyttymään.

Vålerengan joukkueen kapteeni ja maajoukkuekiekkoilija Martin Røymark vaati kovin sanankääntein valtiolta avustuksia sähkökustannusten kanssa kipuileville seuroille.

– Tämä on täysi skandaali. Viime vuosina meillä on ollut pandemia, jonka takia lapsilta ja nuorilta kiellettiin urheilu, ja nyt meillä on uusi tilanne energiakriisin kanssa. Yksityisomisteiselle ja talkoovoimin pyörivälle seuralla tämä on täysin mahdotonta, Røymark puhisi Dagbladetille.

Suomessa pitkään pelannut Alexander Bonsaksen oli samoilla linjoilla.

– Mielestäni se on sääli. Poliitikkojen pitää mielestäni tarttua asiaan, meidän täytyy saada sähköä vähintään yrityksille ja urheiluhalleille. Niissä paikoissa lapset kasvavat kunnollisiksi kansalaisiksi, vielä viime kaudella KooKoon riveissä pelannut Bonsaksen kommentoi Norjan TV2:n haastattelussa Dagbladetin mukaan.