Mikael Hakkarainen, 24, joutui lopettamaan uransa ja esitti hurjan väitteen viime kauden seurastaan – näin hänen ex-pomonsa vastaa

Västeråsin seurapomo Pär Södergren ei allekirjoita Hakkaraisen syytöksiä.

Mikael Hakkaraisen jääkiekon pelaajaura koki karmeimman mahdollisen lopun, kun pelaaja ei saanut lopettaa omilla ehdoillaan.

Vain 24-vuotiaana uransa päättämään joutunut Hakkarainen kertoi Jatkoajan haastattelussa, että hänellä puhkesi viime kaudella synnynnäinen sydänsairaus LVNC.

Sairauden oireisiin voivat lukeutua vaikea sydämen vajaatoiminta, kammioperäiset rytmihäiriöt ja jopa äkkikuolema.

Hakkaraisen piti pelata viime kausi TPS:ssä, mutta vaivat vesittivät pelaamisen turkulaisseurassa. Hän pelasi mustavalkoisissa vain yhden SM-liigaottelun ja kourallisen CHL-kamppailuja.

Lupaava hyökkääjä siirtyi Ruotsin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Västeråsiin, kun selkävaivat haittasivat pelipaikan vakiinnuttamista Turussa.

Lue lisää: 23-vuotias kohupelaaja kertoo, miksi hän lähti SM-liigaseurasta – takoo nyt tehoja Ruotsissa.

Lue lisää: Mikael Hakkarainen, 22, on ”Suomen tuntemattomin NHL-pelaaja” – vanhemmat ovat käyttäneet yli 100 000 euroa poikansa unelman toteuttamiseen

Vaikka tehoja syntyi Ruotsissa kiitettävästi, Pohjois-Amerikassa vuosia pelannut suomalainen ei ollut tyytyväinen seuran toimintaan.

– En haluaisi kritisoida, mutta Västeråsissa ei mielestäni koronaan suhtauduttu kovin ammattimaisesti. Olin ensin viisi päivää kuumeessa, ensimmäisenä kuumeettomana päivänä heti treenaamassa ja pari päivää myöhemmin alkoi jo peliputki. Tämä laukaisi synnynnäisen sydänlihassairauden oireet, joita ei aiemmin ole ollut, hän sanoi Jatkoajalle.

Västeråsin seurapomo Pär Södergren kommentoi IS:lle Hakkaraisen puheita sähköpostilla.

Mitä mieltä olette Hakkaraisen kommenteista?

– Olen erittäin surullinen kuullessani, että Mikael joutuu lopettamaan uransa. Hän teki poikkeuksellisen ensivaikutelman meihin ja faneihimme heti ensivaihdoista alkaen. Ymmärrämme, että tämä on varmasti musertavaa aikaa. On luonnollista, että tällaisen uutisen jälkeen syitä etsitään joka suunnasta, ja me tietysti toivoisimme, että hän muistelisi meitä samalla ilolla, jonka hän antoi meille.

Yritittekö laittaa häntä kentälle liian pian sairastelujen jälkeen?

– Emme. Kukaan organisaatiossamme ei pakota pelaajia pelaamaan. Hoitohenkilökunnan kanssa käydään aina keskusteluja, ja lopulta se on aina pelaaja, jolla on viimeinen sana. Sama pätee kaikkiin pelaajiimme. Esimerkiksi pudotuspeleissä meillä muitakin avainpelaajia, jotka eivät pelanneet vammojen tai sairastelujen vuoksi.

Mikä on suhtautumisenne koronaan?

– Se on ja on ollut sama pandemian alusta saakka: suhtaudumme siihen erittäin vakavasti. Seuraamme kaikki IIHF:n sekä muun yhteiskunnan asettamia protokollia.

Eikö organisaatiossa uskottu, että Hakkaraisella oli vaivoja, kuten hän itse kertoi?

– Tietysti uskomme pelaajiamme. Sen vuoksi suoritimme kaikki tekemämme testit, ja Mikael sai saman kohtelun kuin muut pelaajamme.