Timo Jutilalta suoraa puhetta rahoistaan – firmallaan jättitulosta takonut legenda tekee yhden asian selväksi

Timo ja Satu Jutilan yrityksellä JetSetClub Oy:llä pyyhkii hyvin, mutta kiekkolegenda suuntaa katseensa jo tulevaan. Töitä riittää.

Timo Jutila pursuaa tarmoa, eikä ihme.

Kiekkolegendan ja hänen Satu-vaimonsa yritys JetSetClub Oy moukaroi kesäkuun lopussa päättyneellä tilikaudella peräti 714 000 euron liikevoiton. Liikevaihtoa oli 1,99 miljoonaa euroa.

Messevän bisnesvuoden taustalla on jääkiekon MM-kotikisat viime toukokuussa. Jutilan firma pyöritti turnauksen aikana Tampereen Nokia-areenassa vip-tilaa, joka oli valtaisa menestys.

”Juti” itse isännöi kisahuumassa Captain’s Vip Loungea, ja kansa viihtyi.

– Kuusi vuotta on hommaa rakennettu ja suunniteltu. Hyvät on fiilikset, sillä haasteitakin on riittänyt. Koronavuodet olivat pitkiä, mutta silloin suunnittelimme liiketoimintaa ja olimme varmoja, että kun Nokia-areena valmistuu ja kotikisat tulevat, niin kyllä se siitä, Jutila sanoo Ilta-Sanomille.

Entinen leijonakapteeni on vuokrannut yhden Nokia-areenan aitioista pitkällä sopimuksella, ja tohinaa riittää aina kun hallissa tapahtuu. Ensi kevään MM-kisatkin työllistävät jo. Tapahtumamyynti aloitetaan näillä näppäimillä.

– Ei tässä mitään ehdi juhlia, vaan on pakko paiskia hommia! Eipä tarvitse paljoa miettiä, mitä tekee ennen ensi juhannusta, hän hekottelee.

Satu ja Timo Jutila kuvattuna Captain’s Vip Loungessa viime toukokuussa. Pari avioitui vuonna 2014.

Jutilan mukaan hänen liiketoimensa menestyksen taustalla on päämäärätietoinen ja pitkäjänteinen suunnittelu sekä itseensä uskominen. Pitkää pinnaa on todella kysytty, sillä edellisellä tilikaudella yhtiö oli tehnyt 184 000 euron liikevaihdolla 37 000 euron tappiot.

Aiempina vuosina voittoa oli kertynyt, mutta vain vähän.

– Jos ruvetaan tuntimääriä ja kilometrejä laskemaan, niin nekin ovat aika huomattavia. Kyllä tässä on satsauksia tehty, Jutila huomauttaa.

Liikemies muistaa jakaa kunniaa jykevästä vuodestaan myös yhteistyökumppaneilleen. Hän mainitsee JetSetClubin viralliseksi MM-kumppanikseen halunneen Jääkiekkoliiton, Tampereen kaupungin, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen sekä kaikki Nokia-areenan toiminnassa vaikuttavat sidosryhmät.

58-vuotias ex-puolustaja muistuttaa, että euro-onnen taustalla on kovan työn lisäksi viimeisen päälle olosuhteet, joista moni muu tapahtumanjärjestäjä voi vain haaveilla.

– Jääkiekko on jääkiekkoa ja Hakametsä on Hakametsä, mutta kun mennään Euroopan moderneimpaan jäähalliin Nokia-areenaan ja meillä on Leijonien kaltainen tuote, niin kyllä se aika fantastista on.

Jutila ei osaa vielä arvioida, mitä aikoo yrityksensä voittopotille tehdä. Oikeastaan se ei edes ole hänen huolensa.

– En ole miettinyt yhtään, koska vaimo hoitaa rahapuolta. En sekaannu ollenkaan niihin, vaan Satu ilmoittaa aina mulle, missä mennään. Se on hyvä silleen. Minun ei kannata häärätä sillä sektorilla ollenkaan.

Jutilalla on lopuksi painava viesti kanssayrittäjille, jotka koettavat saada bisneksensä kukoistamaan.

– Rohkeutta pitää olla. Vaikka tulee ylämäkiä ja alamäkiä, ei saa jäädä sinne paskaan makaamaan, vaan täytyy luottaa itseensä ja mennä eteenpäin. Kyllä se aurinko paistaa.