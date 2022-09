Kanadalaispakki sylkee karua tekstiä kanadalaisesta jääkiekosta, mikäli venäläissivustoa on uskominen.

Kuluvalla kaudella KHL:ssä pelaava kanadalainen jääkiekkopuolustaja Ryan Murphy, 29, lataa katkeraa tekstiä pohjoisamerikkalaisesta jääkiekosta, väittää venäläismedia Championat.

Murphy totesi Championatin mukaan ”Pohjois-Amerikan hylänneen hänet”.

– En onnistunut luomaan NHL-uraa, koska OHL:ssä minulle sanottiin juniorista lähtien, että puolustamaan opetetaan myöhemmin. Ensin valmentaja komensi minut hyökkäämään, ja kun hän sai kenkää, uusi valmentaja käski minun pelata vain puolustuspäässä. Kun aloin muokata pelaamistani, NHL-ikkunani oli jo sulkeutumassa, venäläissivusto väittää Murphyn sanoneen.

Carolina Hurricanes varasi Murphyn vuoden 2011 varaustilaisuuden 11:ntenä pelaajana. Hän pelasi NHL:ssä 175 ottelua, muttei koskaan noussut vastaamaan varhaisen varauksen tuomia odotuksia.

Murphy teki ensimmäisen reissunsa Venäjälle kaudella 2019–20, kun hän esiintyi Neftekhimik Nizhnekamskin nutussa. Hän pelasi hyvän KHL-kauden ja palasi sen jälkeen yrittämään uudelleen läpimurtoa NHL:ssä ilman menestystä.

Murphy latoi venäläissivuston mukaan kovaa kritiikkiä NHL:ssä vallitsevasta asenneilmapiiristä.

– Tein sopimuksen Vegasin AHL-joukkueen kanssa ja pelasin fantastista jääkiekkoa. Minut arvostettiin jopa AHL:n parhaaksi puolustajaksi, mutta en saanut siitä mitään palkaksi. Se oli nöyryyttävää. Soitin kysyäkseni, että miksi minua ei kutsuta ylös NHL:ään. Minulle ei annettu suoraa vastausta. Se oli viimeinen pisara. Tiedän, että Venäjällä sanotaan niin kuin asiat ovat: totuus, Murphy tilitti.

Championat kirjoittaa Murphyn sanoneen, että kanadalaisille juniorikiekkoilijoille puhutaan vain ”tarunhohtoisesta”.

– Lapsina meidät aivopestään siihen ajatukseen, että NHL on ainoa vaihtoehto. Maailmassa on niin monia hyviä liigoja. KHL on paras sarja NHL:n jälkeen, enkä halua miettiä miten kävisi, jos NHL:n ja KHL:n parhaat joukkueet kohtaisivat toisensa.