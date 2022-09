Kanada voitti jääkiekon MM-kultaa – USA kaatui finaalitrillerissä

Arvoturnausvoitto on Kanadalle kolmas peräkkäin.

Herning

Kanada saavutti toisen peräkkäisen maailmanmestaruuden ja kolmannen peräkkäisen arvoturnausvoiton myöhään sunnuntai-iltana Tanskassa päättyneissä jääkiekon naisten MM-kilpailuissa.

Kanada kukisti loppuottelussa Yhdysvallat maalein 2–1. Brianne Jenner viimeisteli vaahteranlehtipaitojen molemmat täysosumat.

Yhdysvallat voitti 2015–2019 viisi arvoturnausta, mutta viime vuoden MM-kilpailuista lähtien Kanada on ollut lyömätön. Se voitti vuosi sitten kotikisojensa loppuottelussa Yhdysvallat, toisti tempun Pekingin olympialaisissa ja vielä Herningissä.

Maailmanmestaruus on Kanadalle kaikkiaan 12:s. Naisten MM-kilpailuja on pelattu vuodesta 1990 alkaen. Yhdysvallat on kahminut yhdeksän maailmanmestaruutta.

Olympiaohjelmaan naisten jääkiekkoturnaus liitettiin 1998. Kanada on voittanut viisi ja Yhdysvallat kaksi olympiakultaa.

Aiemmin päivällä pelatussa pronssiottelussa Tshekki saavutti ensimmäisen mitalinsa naisten arvoturnauksissa. Tshekki voitti Sveitsin 4–2 ja liittyi naisten maailmanlaajuisten arvokilpailujen mitalistiksi Kanadan, Yhdysvaltojen, Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Sveitsin joukkoon.

Tshekki on viime vuosina osoittanut vaarallisuuttaan ja kiusasi jo vuosi sitten Suomea puolivälierissä, mutta Naisleijonat livahti vielä jatkoon 1–0. Torstaina Frederikshavnissa Tshekki voitti Suomen puolivälierässä 2–1.

Sunnuntain pronssiottelussa Natalie Mlynkova kuritti Sveitsiä kahdella täysosumalla.

Ennen Tshekkiä kolmikon Kanada, Suomi ja Yhdysvallat ulkopuolelta mitalien makuun pääsi edellisen kerran Venäjä, joka oli kolmas 2016.