Maalivahtilegenda on huolissaan maajoukkueen ja suomalaisen naiskiekon tilasta.

Noora Rätyä ei hirveästi hymyilyttänyt, kun hän seurasi naisten jääkiekon MM-kisoja kotisohvaltaan Minneapolisissa Yhdysvalloissa.

Naisleijonien peli oli koko turnauksen ajan niin pahassa takalukossa, että tuskan näki pelaajien kasvoilta. Sijoitus eli kisojen kuudes tila on Suomen naisten arvokisahistorian huonoin ja kaukana mitalitavoitteesta, jonka täyttymistä on pidetty lähes pomminvarmana juttuna.

Eikä se perinteinen pronssikaan enää riittäisi.

Nyt suunta on aivan väärä.

Päävalmentaja Juuso Toivolan johtama joukkue taipui ensin puolivälierissä Tshekille ja sitten sijoitusottelussa lajin pikkumaalle Japanille, joka pudotti Naisleijonat ensi kertaa heikompaan tasolohkoon seuraavissa kisoissa.

Räty, lajihistorian kenties paras maalivahti ja moninkertainen arvokisamitalisti, sanoo nyt painavan mielipiteensä.

– Toivottavasti tämä on herätys ihan kaikille naiskiekon todellisesta tilasta Suomessa, hän täräyttää.

– Sormella voi aina osoitella joka suuntaan, mutta jos nyt ei katsota peiliin ja oteta härkää sarvista, maajoukkueelle voi käydä samalla tavalla kuin Ruotsille Espoon kisoissa.

Ruotsi putosi tuolloin katastrofaalisesti MM-kisojen B-sarjaan, kun sen pelaajakehitys ja maajoukkueen johtaminen oli päästetty retuperälle.

Juuso Toivolan alaisuudessa Suomi jäi ensi kertaa ulos naisten MM-kisojen mitalipeleistä.

Suomen maajoukkuetta on nuorennettu viime vuosina maltillisin muutoksin, mutta vanhat konkarit kuten Jenni Hiirikoski ja Michelle Karvinen kantavat yhä valtavaa vastuuta arvokisoista toiseen. Rädyn mielestä Toivolan peluutus Tanskan kisoissa ei ollut tasapainoista.

Joukkueessa oli kahden kerroksen väkeä.

– Ykkös- ja kakkoskenttiä ylipeluutettiin koko turnauksen ajan. Väsyneenä ratkaisut eivät ole teräviä, kun se maalipaikka tulee, Räty huomauttaa.

Ruuti oli märkää. Karvinen jäi kisoissa tyystin ilman maaleja. Ykkösketjun toinen laituri Petra Nieminen osui kerran.

– Minusta on huolestuttavaa, kuinka kapealla rosterilla mentiin loppupelit. Ja kun tulosta ei tullut, mitään muutoksia ei kuitenkaan tehty. Euroopan maita vastaan pitäisi pystyä luottamaan kolmen tai neljän kentän rotaatioon, Räty sanoo.

– Mietin myös, toimiiko ykköskenttä (Karvinen–Susanna Tapani–Nieminen) enää niin kuin se joskus ennen toimi? Etäisyydet näyttivät pitkiltä, eikä kiekollisella pelaajalla ollut lähitukea, joten peli meni jatkuvasti yksinyrittämiseksi.

Räty sanoo, ettei hän halua kritisoida liialti pelaajia, vaikka heillä vastuu suorituksesta ja tuloksesta onkin. Oman pelaajauransa jatkoa pohtivan 33-vuotiaan maalivahtilegendan mielestä isommat ongelmat ovat taustalla ja lajin rakenteissa.

Suomalainen naiskiekko ei ole pysynyt kehityksessä mukana, vaikka Espoon vuoden 2019 kotikisoissa kulta olikin yhden vaivaisen videotuomion päässä.

– Muut maat ovat ottaneet Suomea kiinni yksilötaidoissa. Nyt olisi korkea aika järjestää pelaajille sellaiset olosuhteet, joissa edes maajoukkuepelaajat saisivat kunnon henkilökohtaista valmennusta yksilötaitoon, Räty sanoo ja luettelee ominaisuuksia: luistelu, kiekonkäsittely ja laukominen.

Noora Räty toivoo, että naisten maajoukkuepelaajat saisivat laadukkaampaa valmennusta yksilötaidoissa.

Naisten maajoukkuepelaajat on viime vuosina määrätty harjoittelemaan poikajoukkueissa, jotta kamppailuvoima kehittyisi. Räty ei pidä reittiä oikeana.

– Fysiikkaan ja poikaharjoitteluun on mielestäni panostettu aivan liikaa viime vuosina, hän sanoo.

– Kamppailuvalmius varmasti paranee, mutta yksilötaidot eivät, kun pelaaja on siellä usein vain selviytymässä. Ja mikä on teinipoikajoukkueen valmentajan kiinnostus kehittää naispelaajaa, kun hänellä on oma joukkue huolehdittavana? Niitä pururadan juoksulenkkejä pitäisi vaihtaa enemmän henkilökohtaisen taidon kehittämiseen.

Ainoa tie naiskiekon nosteeseen Suomessa on pelaajamäärän kasvattaminen. Jääkiekkoliiton hienoista puheista huolimatta kasvua ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan pelaajamäärä on pysynyt 6 000:n pinnassa jo vuosien ajan.

Suomessa naiskiekkoilijoita on suhteettoman vähän. Osuus kaikista pelaajista on vain 8,3 prosenttia, kun Kanadassa luku on 16,7 prosenttia ja Yhdysvalloissa 14,9.

Harvassa suomalaisseurassa on tytöille omaa joukkuetta.

– Ainakin kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin pitäisi saada tyttöjoukkueet ja paremmat tyttökiekkopolut, jotta ei menetetä harrastajia ja vuosien päästä lajissa olisi enemmän kilpailua pelipaikoista, Räty sanoo.

– Nyt sitä kilpailua ei ole tarpeeksi. Tarvitaan myös enemmän ammattitaitoisia valmentajia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään naispelaajia.

Liitto ei saanut hyödynnettyä Espoon kisoissa syntynyttä buumia.

– Maajoukkueen brändikään ei ole järin positiivinen tällä hetkellä, Räty sanoo harmistuneena.

Hänen mielestään myös Suomen naisten liigan taso ja olosuhteet ovat jääneet jälkeen kehityksessä.

Suomen ykkösketju pelasi kisoissa valtavia minuutteja. Maalinteko tökki. Kuvassa Petra Nieminen ja Michelle Karvinen.

Naisleijonien saamat valtion myöntämät apurahat on kyseenalaistettu turuilla ja toreilla, kun joukkue on kyntänyt kohuissa ja menestys on ollut heikompaa.

Tällä kaudella naiskiekkoilijoiden saamien avustusten yhteissumma on 236 000 euroa. Se on peräti 27,5 prosenttia talvilajeille myönnetystä potista. Apurahan saaneista talviurheilijoista lähes joka kolmas – 31,1 prosenttia – on naiskiekkoilijoita.

Apurahoissa jonkun saama tuki on aina joltain toiselta urheilijalta pois.

Rädyn mielestä joukkueurheilijoita ei pitäisi verrata yksilöurheilijoihin.

– Yksilöurheilijalla on usein myös henkilökohtaisia sponsoreita, jotta he voivat keskittyä ammattimaisesti vain urheiluun. Joukkueurheilijalla taas usein ei ole sponsoreita, joten voidaanko vaatia, että pelaaja keskittyy vain ja ainoastaan pelaamiseen 860 eurolla kuukaudessa? Räty kysyy.

– Ei sen summan saaminen tee pelaajasta kokopäiväistä työntekijää tai ammattiurheilijaa.

Räty luonnehtii naisten maajoukkuepelaajia huippu-urheilijoiksi vaan ei ammattilaisiksi – paria poikkeusta lukuun ottamatta.

– Silloin tulee eteen tällaisia tilanteita, kuten Tapanin ringetteleirit ja hääreissut, hän sanoo.

Tapani jätti Tanskan kisoissa alkulohkon USA-ottelun väliin ja valitsi lähteä ystävänsä häihin, mikä aiheutti kohua.

Maajoukkueen johto siunasi ykkössentterin hääkeikan.

– Ei se tietenkään ollut lajin imagolle ja uskottavuudelle hyväksi, että näin tehtiin ja toimittiin, mutta niin kauan kun kyse ei ole puhtaasti ammattiurheilusta, tällaisia asioita joudutaan lajin parissa käsittelemään, Räty toteaa.