Leijonatuomio: Naisleijonilla kävi surkea tuuri – turnauksen ohjelmassa ei ole mitään tolkkua

Naisleijonat löi Sveitsin 4–0. Puolivälierissä vastaan tulee Tshekki.

Raadissa ovat mukana Ilta-Sanomien toimittaja Sasha Huttunen ja IS:n jääkiekkoasiantuntija Linda Leppänen.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Elisa Holopaista kelpaa kyllä hehkuttaa. Hän oli alkusarjassa Suomen paras maalintekijä neljän ottelun saldollaan 3+1=4. Kun Petra Niemisen ruuti on ollut hieman märkää, on Holopainen ottanut hienosti tulosvastuuta. 20-vuotiaasta Holopaisesta on naisten maajoukkueelle vielä paljon iloa.

Tämä toimi

Sveitsi oli hämmentävän heikko vastus. Suomella ei ollut mitään vaikeuksia pitää pakettia kasassa. Laukaukset kertovat oleellisen: Sveitsi ampui koko ottelussa vain kuusi (!) kertaa päin Anni Keisalan vartioimaa maalia. Nollapeli irtosi naurettavan helposti. Suomi laukoi 44 kertaa ja teki neljä maalia.

Suomi sai tuulettaa. Sveitsi oli pelkkä vastaantulija.

Tämä meni vihkoon

Vihkoon meni koko ottelu. Suomi pelasi alkusarjassa neljä ottelua, joista kahdessa se jäi jalkoihin ja kahdessa se oli ylivoimainen. Vain Kanada-ottelun ensimmäinen erä oli kunnon kilpailua.

Tus nyt itte selittään...

Suomella kävi surkea arpa, sillä lohkon kolmossijan takia se joutuu matkustamaan toiselle paikkakunnalle, Frederikshavniin, pelaamaan puolivälierän Tshekkiä vastaan. Ja Suomi on näistä maista paremmin sijoitettu. Tshekki on B-tasolohkoaan parempi maa, joten luvassa ei ole helppo ottelu.

Loppulause

Paperilla puolivälierän pitäisi olla Naisleijonille aina suu pala, mutta vähän epäilen, että Tshekki voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Suomi ja Tshekki kohtasivat vuosi sitten samassa vaiheessa. Silloin irtosi niukka 1–0-voitto. Espoon kotikisoissa Tshekki meni johtoon, mutta Naisleijonat kaivoi 3–1-voiton.

Linda Leppänen

Illan sankari

Elisa Holopaisen maali oli kyllä niin upea nosto, että ansaitsee illan sankarinviitan.

Tämä toimi

Alivoimalla Suomi sai paremmat paikat kun Sveitsin joukkue.

Tämä meni vihkoon

Ei ole Suomen vika, että se on tällä hetkellä tämän turnauksen selvästi ainoa kakkoskorin joukkue. Ykkösessä ovat USA ja Kanada. Muut maat ovat kaukana Suomen takana.

Tus ny itte selittään...

Valitettavasti lohkojako ei mielestäni enää toimi, vaikka tällä on ollut tarkoitus tasoittaa tasoeroja. Mielestäni B-lohkossa on tällä hetkellä parempia vastustajia, vaikkakin jako menee aikaisempi kisojen tulosten perusteella. Parhaiden pitäisi olla A-lohkossa.

Loppulause

Ikävää, kun A-lohkon kolmas sija tarkoittaa Tshekkejä vastaan. Tshekki on mielestäni niin Sveitsiä kun Japania parempi joukkue. Vielä ikävämpää on, kun Suomi joutuu matkustamaan toiselle paikkakunnalle puolivälieräpelin takia.