Teemu Selänne avautui Helsingin Sanomille Jokereista – ”Jarille jäi paska käteen”

Teemu Selänne kertoo Helsingin Sanomissa yrityksestä palauttaa Jokerit SM-liigaan.

Suomalainen jääkiekkolegenda Teemu Selänne oli osana sijoittajaryhmää, jonka tarkoitus oli palauttaa Jokerit SM-liigaan. Naurava Narri Oy, johon muun muassa Selänne kuului, perustettiin palauttamaan Jokerit kotimaiseen pääsarjakiekkoiluun.

Haave Jokerien palauttamisesta SM-liigaan mureni, kun neuvottelut Jari Kurrin kanssa kariutuivat. Kurrin omistama Jokerit Hockey Club Oy pitää hallussaan Jokerit-tuotemerkkiä pitkällä sopimuksella.

Myös Jokerit-brändin omistama Jokerit Ry oli innokas keskustelemaan Selänteen ja Keijo Säilynojan sijoitusryhmän kanssa.

Nyt Selänne on kommentoinut vaiheikkaan tapauksen käänteitä Helsingin Sanomille.

– Otimme varmaan viisikymmentä kertaa yhteyttä Jokerien yhdistykseen. Meillä oli pläni, jolla saataisiin Jarin kanssa kapula vaihdettua tosi nätisti, hän sanoi Helsingin Sanomille.

– Olimme valmiit ottamaan Jokerit haltuun 1.9. Me olimme varmoja, että kaikki on ok.

Nauravan Narrin tarkoitus oli katkaista kaikki siteet Jokerien aikoihin venäläisvetoisessa KHL:ssä ja aloittaa puhtaalta pöydältä.

Kurri kuitenkin vaati, että Jokerien lomautettu toimistohenkilökunta olisi palkattava uudelleen SM-liigaan pyrkivään Jokerit-organisaatioon. Helsingin Sanomien mukaan vastuisiin olisi lisäksi kuulunut punttisalitarvikkeita, pelivarusteita ja fanituotteita.

Selänteen ja Säilynojan mielestä vaatimus oli liikaa ja olisi heidän mielestään ollut este liigalisenssin saamiselle. HS:n mukaan mainitun kokonaisuuden yhteenlasketut kulut olisivat nousseet yli puoleen miljoonaan euroon.

– Me sanottiin, että nyt loppuu tämä pelleily.

Näin Naurava Narri vetäytyi Jokerien ostohankkeesta.

Pian tämän jälkeen Jokerien entisen omistajan Harry Harkimon poika, Joel Harkimo kertoi ostaneensa Jokerit Kurrilta ja haluavansa Nauravan Narrin uudelleen mukaan hankkeeseen.

Harkimot tai Kurri eivät Nauravan Narrin käsityksen mukaan saa olla uuden Jokerien taustalla.

– Jarille jäi paska käteen. Ja totta kai ymmärrän, että hän halusi omansa pois, Selänne totesi HS:lle.

Nauravan Narrin näkemyksen mukaan Harkimon hankkeella on täysin väärät lähtökohdat.