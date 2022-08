Naisleijonien kapteenilta tiukka vastaus – näin hän kommentoi kohua

Jenni Hiirikoski kertoi joukkueen käsitelleen asiat avoimesti.

Naisleijonat palasi maanantaina tuttuun päiväjärjestykseen jääkiekon MM-kisoissa ja kaatoi Japanin maalein 9–3.

Voitto oli Suomen ensimmäinen näissä kisoissa. Ison kohun jälkeen joukkueen riveihin palannut Susanna Tapani viiletti omalla paikallaan ykkösketjun sentterinä ja taituroi Suomen toisen maalin.

Voitolla Naisleijonat vältti silmukan kiristymisen. Nyt joukkue voi taas hengittää vapaammin.

– Voitto oli ainoa asia, mitä me odotimme tältä päivältä, kapteeni Jenni Hiirikoski sanoi.

– Tulokseen voidaan olla tietysti tyytyväisiä, vaikkei ihan koko omaan peliin olla vielä tyytyväisiä.

35-vuotias Hiirikoski on naisten jääkiekossa raudanluja konkari, jolla on menossa jo ennätykselliset viidennettoista MM-kisat. Kapteenina hän kantaa huolta joukkueesta.

Tapanin poissaolo alkulohkon USA-ottelusta oli ollut heinäkuusta asti joukkueen tiedossa, mutta koska asia salattiin julkisuudelta, ryöpsähti se mediaan vasta keskellä kisoja. Kohuhan siitä syntyi.

Suomen joukkue joutui käsittelemään asian uudestaan.

– Me olemme tottuneet puhumaan avoimesti asioista ja niin olemme tehneet tässäkin tapauksessa, Hiirikoski kertoi.

Millä tavalla mediamylläkkä on vaikuttanut joukkueeseen?

– Ei millään tavalla, kapteeni sanoi.

– Me olemme keskittyneet täällä näihin peleihin, ja meillä on ollut siitä ensimmäisestä päivästä lähtien, kun Vierumäellä kokoonnuimme, hyvä energia tässä porukassa. Siinä me olemme pysyneet. Täällä päässä ei ole ollut mitään mylläkkää.

Suomen peli ei ole vielä uomissaan. Japani oli heikko vastus, joka sai kuitenkin terävillä vastaiskuillaan revittyä Suomen viisikkoa hajalle. Kolme päästettyä maalia kertoo lepsuilusta.

Hiirikoski allekirjoittaa tämän.

– Meidän täytyy tarkentaa puolustuspelaamista. Myös hyökkäyksiin lähdössä pitää olla tarkempi. Sellaiset pienet asiat pitää saada kuntoon tiistaille Sveitsiä vastaan.

Tiistai-illan Sveitsi-ottelu päättää Suomen alkulohkon. Puolivälierät ovat edessä torstaina.