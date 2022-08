Leijonatuomio: Susanna Tapanin oudot puheet ihmetyttävät – Suomen uusi 20-vuotias tähti säväytti tempullaan

Naisleijonat sai maalihanat auki ja kaatoi Japanin 9–3.

Raadissa ovat mukana Ilta-Sanomien toimittajat Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen sekä IS:n jääkiekkoasiantuntija Linda Leppänen.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Elisa Holopainen puikkelehti koko kentän läpi ja teki näyttävällä yksilösuorituksella 4–1-maalin. Vasta 20-vuotias Holopainen on Suomen terävin hyökkääjä yksi vastaan yksi -tilanteissa. Hän haastaa rohkeasti ja on sähäkkä kiekonkäsittelijä. Kuopiolaisen kehitystä on hienoa seurata.

Tämä toimi

Yhdeksän tehtyä maalia on kiva juttu, vaikka vastus oli heikko. Onnistumiset jakaantuivat laajalle. Muiden muassa Sofianna Sundelin ja Viivi Vainikka saivat lisää itseluottamusta maalien ansiosta. 19-vuotiaalle Sundelinille maali oli ensimmäinen naisten arvokisoissa.

Sofianna Sundelin niittasi Suomen avausmaalin.

Tämä meni vihkoon

Suomen viisikko ei pysynyt aina kasassa, kun Japani iski terävästi vastaan. Etäisyydet kasvoivat, eikä merkkauspeli toiminut oman maalin edessä. Kolme päästettyä maalia kertoo lepsuilusta.

Tus ny itte selittään…

Japani on maailmanrankingin viides, kun Venäjää ei lasketa mukaan. On vähän surkeaa, ettei vitonen saa haastettua kolmosta eli Suomea, mutta tätä on naisten jääkiekko. Nousevan auringon maalla oli jalkeilla vain kymmenen hyökkääjää ja kuusi pakkia.

Loppulause

Tiistain Sveitsi-ottelusta voi odottaa jo kunnon kamppailua. Suomi hävisi Pekingin olympialaisten alkulohkossa Sveitsille maalein 2–3, mutta otti pronssipelistä revanssin 4–0. Luvassa on ihan hyvä testi Naisleijonille.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Elisa Holopainen (2+1) oli hyvällä pelipäällä. Etenkin hänen ensimmäinen maalinsa oli säväyttävä, Holopainen purjehti vahvalla luistelullaan kentän läpi. Holopainen on pikkuhiljaa ottamassa enemmän ja enemmän roolia Naisleijonissa.

Tämä toimi

Naisleijonat taitaa olla jo niin tottunut negatiivisiin kohuihin, että tuore Tapani-case ei näyttänyt joukkuetta suuremmin hetkauttavan. Mentaalista kovuutta tämäkin tavallaan. Toisaalta Japani oli niin heikko, ettei se olisi pystynyt haastamaan edes sekasortoista Suomea.

Tämä meni vihkoon

Tasoerot, tasoerot. Kun Venäjä ei ole kisoissa mukana, Japani sai paikan kovemmassa A-alkulohkossa. Suurmaiden kanssa pelaaminen on tuskin ollut kivaa japanilaisten omastakaan mielestä, sillä joukkue otti USA:lta kuokkaan 0–10, Kanadalta 0–9 ja nyt Suomelta 3–9. Voisi kuvailla, että Japanin prosessi on kesken.

Tus ny itte selittään…

Susanna Tapani sanoi ennen ottelua ihmettelevänsä hääreissusta syntynyttä kohua. Kuinka hänen kaltaiselleen kokeneelle joukkueurheilijalle ja arvokisakävijälle voi tulla yllätyksenä, että MM-turnauksesta kesken kaiken juhliin lähteminen kohahduttaa? Kaikesta päätelleen kohu tuli yllätyksenä myös joukkueenjohdolle, jonka peittely-yritykset vain pahensivat tilannetta.

Loppulause

Kepeän voiton jälkeen Naisleijonien on helpompi hengittää. Japanista ei ollut mittamaan Suomen henkistä tai pelillistä kapasiteettia.

Linda Leppänen

Illan sankari

Suomen kakkoskentällinen kokonaisuudessaan. Hienoa yhteispeliä niin hyökkäysketjulta (Viini Vainikka–Noora Tulus–Elisa Holopainen) kuin puolustusparilta (Nelli Laitinen–Sanni Rantala). Suomen selkeästi paras viisikko.

Tämä toimi

Maalinteko ja hyökkäyspelaaminen toimivat kivasti. Maalintekohalukkuus näkyi kotisohvalle saakka. Onnistumisia tuli laajalla rintamalla, mikä on tosi hyvä juttu joukkueelle.

Tämä meni vihkoon

Japanin tasoista joukkuetta vastaan tuli aivan liikaa helppoja huolimattomuusvirheitä, joista Japani pääsi turhiin ylivoimahyökkäyksiin. Joukkue teki maalivahti Meeri Räisäsen pelistä kyllä haastavan.

Tus ny itte selittään…

Oho, Jenni Hiirikoski ei ollut tehopisteillä, vaikka Suomi teki yhdeksän maalia ja hän pelasi Suomen joukkueesta reilusti eniten.

Loppulause

Helppo voitto. Sveitsiä vastaan tarvitaan hieman huolellisuutta ja nopeampaa reagointia kiekonmenetysten jälkeen.