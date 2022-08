Main ContentPlaceholder

Jääkiekko

Kommentti: Susanna Tapanin hääreissu oli märkä rätti naiskiekolle – he ovat syypäät rumaan rimanalitukseen

Arvostuksen perään on huudettu ja sitä on myös annettu. Nyt moni kysyy miksi, kun vaatimustaso on näin matalalla, kirjoittaa Jaakko Tiira.

