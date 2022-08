Viekö Susanna Tapanin hääreissu tukieurot Naisleijonilta? Näin vastaa rahakirstun päällä istuva virkamies

Susanna Tapani on Naisleijonien monivuotinen luottohyökkääjä. Hän on yksi kiekkoilijoista, joka on saanut opetusministeriön tukieuroja. Niistä päättää ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, joka on aiemmin ollut mm. olympiakomitean valmennuspäällikkö ja SUL:n valmennusjohtaja.