Naisleijonien tähtipelaajan tempaus oli liikaa – maajoukkueen legendoilta rajua tekstiä: ”En antaisi ikinä pelata maajoukkueessa”

Entiset maajoukkueen johtopelaajat eivät ymmärrä Susanna Tapanin valintaa.

Suomen kaikkien aikojen Naisleijona Riikka Sallinen sekä entiset maajoukkuekapteenit Anne Haanpää ja Marianne Ihalainen ovat tyrmistyneitä Susanna Tapanin häävierailusta kesken MM-kisojen.

– Ihan ensimmäiseksi mykistyin, sitten tyrmistyin. Susanna Tapanin ratkaisu jättää joukkue kesken kisojen ei mahdu eikä kuulu mitenkään minun käsitykseeni huippu-urheilusta, Riikka Sallinen (ent. Välilä os. Nieminen) kuvailee ensireaktiotaan.

– En ikimaailmassa olisi voinut kuvitella tällaista tapahtuvan tai kenenkään Naisleijonan edes ehdottavan tällaista menettelyä. Kuin vetäisi maton koko muun joukkueen alta.

Riikka Sallinen ei ymmärrä Susannan Tapanin valintaa lähteä kesken MM-kisojen ystävän hääjuhlaan.

Salliselle maajoukkueessa pelaaminen ja Suomen edustaminen oli aina suurin mahdollinen kunnia.

– Muistan vieläkin ne vuodet, kun ei ollut vielä sähköpostia ja maajoukkuekutsut tulivat tavallisena kirjeenä. Kutsua tuli aina odotettua monta päivää, että koskahan se postiluukusta kolahtaa.

– En olisi ikinä halunnut jättää väliin yhtäkään leiripäivää tai edes treeniottelua. Jo ajatus siitä, että valikoisin jotain pelejä tai tapahtumia maajoukkueessa, on minulle täysin vieras ajatus. Halusin olla aina mukana koko kauden alusta loppuun.

Sallinen harmittelee asiaa muun MM-kisajoukkueen, mutta myös laajemminkin naiskiekkoilun kannalta.

– Millaisen signaalin tämä antaa koko lajista? Naisleijonien arvostusta on saatu vähän nostettua viime vuosina, nyt arvostelijoiden on taas helppo tuomita koko maajoukkuetoiminta puuhasteluksi. Se harmittaa suuresti.

Susanna Tapani saa tukkapöllyä Naisleijonien legendoilta.

Sallinen muistelee omia pelivuosiaan ja on varma, että kukaan häntä valmentanut maajoukkuevalmentaja ei olisi antanut kenellekään pelaajalle erikoislupaa poistua kisoista kesken turnauksen.

– Kukaan ei ikinä ollut joukkueessa toista suurempi. Olit joko täysillä mukana tai et ollenkaan.

Tapanin poistumista on yritetty pehmentää muun muassa kommenteilla: ”Sehän oli vain yksi peli ja Tapani ehtii mukaan kisojen tärkeimpiin peleihin.”

– Mutta se ei ollut mikä tahansa ottelu. Itse en missään tapauksessa olisi halunnut jättää väliin nimenomaan USA-peliä. Sehän on ylivoimaisesti paras paikka mitata omia taitojaan ja nähdä, missä menen pelaajana ja missä minun pitää vielä kehittyä.

Todellinen naiskiekkoilun lumihangenraivaaja, Naisleijonien kapteenina ensimmäisissä EM-kisoissa 1989 ja MM-kisoissa 1990 toiminut Anne Haanpää on vielä Sallista tylympi Tapania kohtaan.

– Kun tällaisen ratkaisun teki, en antaisi hänen pelata enää ikinä maajoukkueessa. En enää näissäkään MM-kisoissa. Näen tämän arvovalintana. Eikä tämä ollut Tapanilta ensimmäinen kerta. Hän on jo aiemmin valinnut ringetten pudotuspelit MM-kisoissa pelaamisen edelle.

Haanpää tukistaa vahvasti myös maajoukkueen päävalmentajaa Juuso Toivolaa.

– Vaikka ”Suski” hyvä pelaaja onkin, ei ketään pelaajaa voi nostaa jalustalle. Miten hän voi edes ajatella, että tällainen järjestely on mahdollista? Tällä menolla veikkaan hänelle lyhyttä pestiä tehtävässään.

Toinen pitkäaikainen maajoukkuekapteeni, muun muassa Naganon olympiakisoissa 1998 Naisleijonia kipparoinut Marianne Ihalainen näkee tilanteen valintakysymyksenä jo alun perin.

– Ei ole vaihtoehtoa molemmat. Pelaajan pitäisi itse päättää jo etukäteen kumman valitsee – MM-kisat vai häät. Noin kuin nyt kävi ei vain voi yksinkertaisesti tapahtua.

Toivola on julkisuudessa kertonut, että asia on käsitelty joukkueen kesken ja pelaajat ovat ratkaisun hyväksyneet.

– Mikähän se tapa on ollut? Ihmettelen todella suuresti, jos se on kaikille pelaajille ollut OK. Kyllä joukkueessa suunsa aukikin saavia pelaajia on, Ihalainen sanoo