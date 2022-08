Mihin Naisleijonien tähti Susanna Tapani katosi kesken MM-kisojen? Suomen päävalmentaja kiisti tiukasti yhden väitteen

Suomen ykkössentteri Susanna Tapani oli sivussa ”henkilökohtaisen syyn” takia. Tilanne on herättänyt supinaa kulissien takana.

Suomen ykkössentteri Susanna Tapani jätti väliin MM-kisojen ottelun Yhdysvaltoja vastaan lauantaina.

Kun ykkösketjun laituri Petra Nieminen oli lisäksi pelikiellossa, lähti Naisleijonat hurjaan myllyyn vajaalla kokoonpanolla – ilman kahta johtohahmoaan. Jälki oli rumaa, kun Naisleijonat jäi jyrän alle ja hävisi maalein 1–6.

Suomen joukkueen general manager Tuula Puputti kertoi Tapanin jääneen pois henkilökohtaisen syyn takia. Puputin mukaan kyse ei kuitenkaan ollut ”mistään vakavasta”. Tapani palaisi joukkueeseen viikonlopun jälkeen.

Lue lisää: Naisleijonien tähti Susanna Tapani jäi sivuun henkilökohtaisista syistä – pelaajan tilanteesta uutta tietoa

Ilta-Sanomien sisäpiirilähteet ovat kyseenalaistaneet sen, oliko Tapanin syy poissaololle perusteltu. Ylen tietojen mukaan Tapani lähti kesken kisojen ystävänsä häihin.

IS kysyi asiasta Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivolalta.

– Syy on henkilökohtainen. Asia on käsitelty meidän toimesta ja joukkueen toimesta ja sitä en enempää kommentoi, Toivola sanoi.

Torstain MM-avauksessa Kanadaa vastaan Suomi pelasi pirteän avauserän, mutta USA-ottelussa Suomella ei ollut enää mitään palaa. Naisleijonat oli alusta asti aseeton.

Näytti siltä, että ykkössentteri Tapanin puuttuminen vaikutti joukkueeseen.

– Ei vaikuttanut, Toivola kiisti.

– Me ollaan käsitelty sitä asiaa, että turnauksissa ja leireillä tulee muutoksia, ja niihin sopeudutaan. Tässä joukkueessa on hyvää energiaa ja uskoa, ja me keskitymme niihin pelaajiin, ketkä ovat sillä hetkellä pelaamassa. Se on päätehtävämme. Ja siinä onnistuttiin tänäänkin – tuloksesta huolimatta.

Juuso Toivola toimii ensimmäistä kertaa MM-kisoissa Suomen päävalmentajana.

Suomi jatkaa Tanskassa pelattavia MM-kisoja ensi viikolla, kun se kohtaa maanantaina Japanin ja tiistaina Sveitsin. Puolivälierät ovat luvassa ensi torstaina. Mitalipelit pelataan viikonloppuna.

Turnauksen alun perusteella voi sanoa, että Pohjois-Amerikan maat jyräävät tuttuun tyyliin.

On todennäköistä, että Suomi kohtaa ainakin jommankumman, Kanadan tai USA:n, vielä uudestaan playoff-vaiheessa.

– Joukkue todellakin haluaa revanssin ja on valmis seuraavien kahden pelin jälkeen kohtaamaan pohjoisamerikkalaiset uudestaan, päävalmentaja lupasi.