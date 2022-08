Jari Kurrilta katkeraa tilitystä HS:lle: ”Olen saanut kärsiä”

KHL-Jokereita vuodesta 2019 pyörittänyt Jari Kurri vahvisti Helsingin Sanomille, ettei ole missään roolissa helsinkiläisseurassa enää jatkossa.

Jokerien uudet omistajat eivät ole vielä astuneet julkisuuteen, mutta spekulaatio helsinkiläisseuran tulevaisuudesta käy yhä kuumempana.

Yksi neuvottelujen avainahmoista, viime vuodet KHL-Jokereita pyörittänyt Jari Kurri vahvisti torstaina Helsingin Sanomille, ettei hänellä ole mitään roolia tulevaisuuden Jokereissa, kuten ry:kin tiedotti keskiviikkona. Ei edustus- tai A-juniorijoukkueen toiminnassa eikä rahoittamisessa.

– Olen ihan tarpeeksi saanut kärsiä tässä. Ajattelin, että on parempi jäädä sivuun ja alkaa työstää uutta tulevaisuutta, hän sanoi HS:lle.

Kurrin rooli Jokerien tulevaisuutta koskevissa neuvotteluissa on IS:n tietojen mukaan ratkaiseva.

IS:n tietojen mukaan Jokerien tavaramerkin omistava Jokerit ry on ohjannut miesten joukkuetta havittelevat tahot neuvottelemaan jatkosta Kurrin Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa

Kurri on IS:n tietojen mukaan halunnut ainakin puoli miljoonaa euroa tavaramerkkisopimuksen ja liiketoimintansa siirtämisestä toiselle taholle. Kiekkolegenda ei kommentoinut asiaa HS:lle.

Kurrin mukaan Jokerien nykytilanteesta ja tavaramerkkiin liittyvistä neuvotteluista ”lyödään esiin disinformaatiota”.

– Me ei oikein pystytä juttelemaan (Jokerien tilanteesta), kun on salassa pidettäviä asioita. Se on sitä kautta hankalaa. Yritämme mennä niin kuin pitää mennä, Kurri muotoili HS:n haastattelussa.

Lue lisää: Jari Kurrin vaatimus tuhosi Teemu Selänteen haaveen Jokerien omistuksesta – näin kohuratkaisua kommentoi huippujuristi

Kurri kertoi HS:lle päättäneensä jättäytyä pois Jokerien toiminnasta jo toukokuussa. Jokerit oli vetäytynyt KHL:stä paria kuukautta aiemmin, sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Kurrin rooli KHL-Jokereissa on kirvoittanut runsaasti julkista kritiikkiä. Hän nosti venäläisoligarkkien rahoittamasta seurasta puolen miljoonan vuosipalkkaa ja istui KHL:n hallituksessa.

Kurri kertoi HS:lle vetäytyneensä Jokerien toiminnasta ja ”kiekkoilusta”, koska paine hänen perhettään kohtaan kasvoi liian suureksi.

– Olen itsekin joutunut koville. Sitä ei ole kieltäminen, kun on ollut kauhea ajojahti päällä koko ajan. Onko se (ajojahti)] reilua, jokainen voi tehdä oman mielipiteen siitä. Mä en tunne, että se olisi ihan reilua, hän sanoi.

IS uutisoi tiistaina, että Jokerien entisen pääomistajan Harry Harkimon poika Joel Harkimo on lähestynyt Teemu Selänteen ympärille koottua Naurava Narri Oy:tä ilmoittaen, että hän on hankkinut Kurrin sopimukset Jokerien tavaramerkistä itselleen.

Joel Harkimo kiisti myöhemmin olevansa Jokerien uusi keulakuva.

Selänteen ympärille koottua Naurava Narri Oy:tä pidettiin pitkään vahvana ostajaehdokkaana, mutta ryhmittymä lopetti neuvottelut Jokerit ry:n kanssa viime viikolla.