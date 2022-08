Leijonatuomio: Miten ihmeessä Suomen tärkein ase oli niin hukassa? Tähtihyökkääjän hölmöily kävi kalliiksi

Naisleijonat hävisi MM-avauksessa Kanadalle maalein 1–4.

Raadissa ovat Ilta-Sanomien toimittajat Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen sekä IS:n jääkiekkoasiantuntija Linda Leppänen.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Täytyy ihailla Kanadan ykkösketjua eli Marie-Philip Poulinia, Sarah Nursea ja Brianne Jenneriä. Heidän yksilötaitonsa on aivan maksimitasolla naisten kiekossa. Kun paikka tulee, kiekko on maalissa. Nursen ohjaus neliön keskeltä (1–0-maali) oli kylmänviileä temppu, joka suomalaisilta harvoin onnistuu.

Tämä toimi

Suomen alku oli raikas ja ennakkoluuloton. Ottelu oli jopa voitettavissa, niin paljon tilaisuuksia siunaantui rankkaria myöten. Anni Keisala osoitti tolppien välissä, että maalivahtiasiat ovat Suomella kunnossa.

Tämä meni vihkoon

Juoni on liiankin tuttu: ensimmäinen erä on hyvä, mutta toisessa erässä peli lässähtää. Tästä murheenkryynistä Naisleijonien on päästävä eroon. Nyt peli hävittiin toisen erän heikolla esityksellä. Ylivoima oli hukassa.

Tus ny itte selittään…

Samat sanat kuin nuorten MM-kisoista aiemmin tässä kuussa. Elokuussa ei pitäisi pelata jääkiekon arvokisoja. Ajankohta on niin pelaajille kuin yleisöllekin väärä. MM-otteluiden pelaaminen tyhjyyttä kumisevassa pikkuhallissa on turhauttava seurattavaa.

Loppulause

Ylivoima kuntoon, niin kyllä Suomi mitalin ottaa tästäkin turnauksesta.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Ankeasta tappiopelistä on vaikea löytää suomalaissankareita, mutta maininnan ansaitsee Julia Liikala. Hän sai Petra Niemisen ulosajon myötä mahdollisuuden ykkösketjussa ja löi kiekon heti takatolpalta rysään yv:n jälkitilanteesta. Mukava alku, Pekingin olympialaisissa Liikala jäi ilman tehopisteitä.

Tämä toimi

Anni Keisala pelasi Suomen maalilla tappiosta huolimatta kelvollisen ottelun. Ensimmäisessä erässä Naisleijonat myös pystyi usein kiekottelemaan maltillisesti Kanadan paineen alta pois, se oli positiivista. Kahdessa seuraavassa erässä tässä ei enää onnistuttu.

Tämä meni vihkoon

Petra Nieminen hölmöili itsensä suihkuun selästä taklaamisesta ja teki Naisleijonien valmiiksi hankalasta urakasta entistäkin vaikeamman. Tähtipelaajalla ei ole varaa ottaa ulosajoa Kanadaa vastaan. Turhautuneena Nieminen hajotti mailansa pukukoppikäytävällä.

Tus ny itte selittään…

Miten Naisleijonien ylivoima saattoi olla niin vaatimatonta? Kanada periaatteessa antoi Naisleijonille mahdollisuuden kamppailla voitosta jäähyilemällä kurittomasti, mutta Suomen pakkopeli oli aseetonta. Sen pitäisi olla itsestäänselvää, että MM-turnaukseen ylivoima hiotaan viimeistä piirtoa myöten kuntoon. Erikoistilanteissa onnistuminen on yksi harvoista keinoista kellistää Kanada.

Loppulause

Kanada pelasi omalla kovalla tasollaan vain toisessa erässä, se riitti voittoon. Naisleijonien tähtien on parannettava USA-otteluun, ykkösketjun panos oli vaatimaton.

Linda Leppänen

Illan sankari

Marie-Philip Poulin on loistava pelaaja kisoista ja pelistä toiseen. Hän näkyy usein pistetilastoissa, mutta tekee aina töitä myös puolustussuuntaan.

Tämä toimi

Ensimmäinen erä antoi odottaa pelistä paljon parempaa Suomen kannalta. Ensimmäisen erän ylivoima oli pirteää, mikä ei kuitenkaan jatkunut valitettavasti kahdessa seuraavassa erässä. Nelli Laitista on kehuttava. Hän tekee oivaltavia, peliä edistäviä ratkaisuja vaihdosta toiseen.

Tämä meni vihkoon

Erikoistilanteissa jäi petrattavaa kisojen seuraaviin otteluihin. Aloitukset, ylivoima ja alivoima pitää saada kuntoon.

Tus ny itte selittään…

Tuomari! Petra Niemisen selästä ajo ei ollut mielestäni pelirangaistuksen arvoinen. Vaikka Nieminen tulikin selästä sääntöjen vastaisesti, vauhti ei ollut kovin kova, joten 2+10 olisi mielestäni riittänyt tuomioksi.

Loppulause

Turnaus on avattu. Voita oikeat pelit.