Asiantuntija ylisti Nuorten Leijonien ykköstykkejä – Brad Lambertille lapiokaupalla lokaa

Suomen pelaajien kaulaan ripustettiin Edmontonissa hopeamitalit. The Athletic ruoti turnauksen onnistujat.

Suomea jääkiekon nuorten MM-kisoissa Edmontonissa kannatellut ykkösvitja Roni Hirvonen–Aatu Räty–Joakim Kemell saa suitsutusta pohjoisamerikkalaisen The Athleticin turnausarviossa.

Pistepörssin kakkoseksi tehopisteillä 4+8 yltänyt Kemell, 18, pääsi tähdistökenttään turnauksessa, jossa Suomi kärsi 2–3-finaalitappion jatkoajalla Kanadalle.

– Kärkikolmikko johti Suomen pelaamista tasakentällisin. Kaikki kolme näyttivät loistavaa suoritustasoa ja upeaa taitoa. Kemell pelasi ammattipelaajan tempolla, pohjoisamerikkalaisjulkaisun toimittaja Corey Pronman kehuu.

Räty, 19, oli pistepörssin viides tehopistein 3+7. Hirvonen, 20, teki seitsemässä pelissä tehot 3+4.

Lue lisää: Uskomaton taistelu ei riittänyt – Nuoret Leijonat taipui dramaattisen MM-finaalin jatkoajalla!

Taas me tehtiin maali! Aatu Räty ja Roni Hirvonen kaulailivat täysosuman jälkeen.

Ykköstykkien lisäksi kehuja turnauksesta saa Roby Järventie, vaikka Pronman näkeekin viime kaudella Ilveksessä pelanneen 20-vuotiaan laitahyökkääjän pelissä puutteita. Pronmanin mielestä suomalaislaiturin pitää kehittää fysiikkaansa ja luistelunopeuttaan.

– Mutta hyökkäysalueella hän saa paljon aikaan. Hän on hyvin taitava, osaa syöttää millintarkasti ja hänellä on valtavan hyvä laukaus. Ero tässä turnauksessa verrattuna vuoden 2021 Järventiehen on yö ja päivä, Pronman suitsuttaa.

Viides kehuttu pelaaja on keskushyökkääjä Joel Määttä, 20. Edmonton Oilersin kesän varaustilaisuudessa seitsemännellä kierroksella numerolla 222 huutama Määttä pelasi mahdollisesti MM-kisat tulevassa kotihallissaan.

Lue lisää: Brad Lambert ja Joakim Kemell varattiin NHL:ään – katso täältä kaikki varatut pelaajat

Pronman arvioi, että turnauksessa kolme maalia tehnyt Määttä saattaa olla paljon taitavampi pelaaja kuin yleisesti luullaan.

Joel Määttä (vas.) ja Roby Järventie (oik.) säväyttivät nuorten MM-kisoissa. Keskellä Kasper Simontaival.

Aivan yhtä suomalaisilotulitusta Athleticin arvio ei ole. Viiden epäonnistujan joukossa on kaksi suomalaista: Ville Koivunen ja Brad Lambert.

Pronman kertoo pettyneensä siihen, miten heikosti nollan tehopisteen turnauksen pelannut Koivunen, 19, suoriutui ikäisiään vastaan. Viime kaudella Kärpissä Koivunen teki SM-liigassa 29 pistettä.

Yksi turnauksen kohutuimmista huippulupauksista eli Brad Lambert, 18, lukeutui niin ikään Pronmanin kirjoissa epäonnistujiin.

– Lambert oli turnauksen tähti joulukuussa, mutta ajautui nyt penkin päähän ja sai katsomokomennuksen. Hän väläytti nopeutta ja taitoa, mutta ei pystynyt tekemään mitään tässä pelinopeudessa. Lambert luisteli pelin ulkopuolella. Ensi vuonna on hänen vuoronsa, Pronman perkasi.

Lambertin osakkeet ovat laskeneet vuosien hypeaallossa kohisten ja NHL:n varaustilaisuudessa hän valahti Winnipegin poimittavaksi numerolla 30. Pari vuotta sitten hyökkääjästä kohistiin mahdollisena ykkösvarauksena.

Lue lisää: Nuorten Leijonien kohulupaus komennettiin penkin päähän – näin päävalmentaja perustelee päätöstään

Liian raakile näihin kisoihin, tuumi Corey Pronman Nuorten Leijonien Brad Lambertista.

KoronAFARSSIN takia elokuuhun siirtyneiden kisojen jälkeen seuraavia nuorten MM-kisoja ei tarvitse odottaa kauaa.

2003-syntyneet ja nuoremmat mittelevät MM-mitaleista vuodenvaihteessa Kanadan Halifaxissa ja Monctonissa.