Naisleijonat kultajahtiin – tässä MM-kisojen otteluohjelma

Fakta

Suomen joukkue

Maalivahdit: Anni Keisala (HV71), Meeri Räisänen, Jenna Silvonen (Kiekko-Espoo).

Puolustajat: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Sini Karjalainen (Univ. of Vermont), Nelli Laitinen (Univ. of Minnesota), Krista Parkkonen (Univ. of Vermont), Sanni Rantala (KalPa), Ronja Savolainen (Luleå HF), Ella Viitasuo (HV71).

Hyökkääjät: Elisa Holopainen (KalPa), Michelle Karvinen (Frölunda HC), Julia Liikala (HIFK), Petra Nieminen (Luleå HF), Jenniina Nylund (St. Cloud State Univ.), Emmi Rakkolainen (Kiekko-Espoo), Sofianna Sundelin (Team Kuortane), Susanna Tapani (Luleå HF), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Luleå HF), Sanni Vanhanen (HIFK), Emilia Vesa (HIFK), Kiira Yrjänen (HV71).

Päävalmentaja: Juuso Toivola.