Aku Koskenvuon keskiarvo lukiossa oli 9,7 – pääsi Harvardin huippuyliopistoon, eivätkä ihmiset edes usko hänen toista puoltaan

NHL-lupaus Aku Koskenvuo on ensimmäinen suomalainen jääkiekkoilija, joka pääsi Harvardin yliopistoon.

On kova juttu saada NHL-varaus.

On todella kova juttu päästä Harvardin yliopistoon.

Ja on kerrassaan uskomatonta, jos sama ihminen, varsinkin suomalainen, saavuttaa nämä molemmat.

Aku Koskenvuolta temppu onnistui. 19-vuotias maalivahti on ensimmäinen suomalainen jääkiekkoilija, jolle tarunhohtoisen Harvardin ovet avautuvat. Hän vaihtaa tänä syksynä HIFK:n ja Helsingin amerikkalaiseen huippuyliopistoon.

Jo viime vuonna Vancouver Canucks varasi Koskenvuon viidennellä kierroksella.

Moni ei edes usko häntä todeksi – lätkäjätkää, jolla on valtavat älynlahjat myös koulun penkillä.

– Jos sanoo, että pelaa jääkiekkoa, on sanottu, että ei voi olla hyvä koulussa, Koskenvuo kertoo ja vähän naurahtaa.

– Ja sitten toisaalla kun on puhunut siitä, että on hyvä koulussa, ollaan oltu tosi yllättyneitä, että ”ai sä pelaatkin lätkää”. Kyllähän sellainen pieni stereotypia on olemassa, että jääkiekkoilijat eivät voi olla hyviä koulussa.

Espoossa koko tähänastisen ikänsä asunut Koskenvuo on aina ollut hyvä koulussa. Myös kilpailuvietti on ollut kohdillaan niin tolppien välissä kuin pulpetissakin.

– Yläasteella parhaalla kaverillani, yhdellä intialaisella pojalla, oli keskiarvo 9,4. Siitä lähti sellainen, että oli pakko päästä samalle tasolle. Hänen kanssaan kilpailin läpi yläasteen. Sparrasimme hyvin toisiamme, Koskenvuo tarinoi.

– Yläasteen lopussa keskiarvoni oli 9,9. Hänellä taisi olla 9,8 tai 9,7.

Koskenvuon mielestä koulussa pääsee pitkälle jo hyvällä asenteella.

– Ei tuo koulu mitään rakettitiedettä ole, kunhan kuuntelee tunnilla, hän sanoo.

Ajatus urheilun ja opintojen yhdistämisestä alkoi kyteä yläasteen lopulla, kun Koskenvuo nousi poikien maajoukkueeseen. Hänellä oli jo pidemmän aikaa ollut haaveena päästä yhteen Yhdysvaltojen huippuyliopistoista.

– Varsinkin Harvard on sellainen ikoninen. Joskus nuorena jäi jo mieleen, että sinne minä haluan.

Aku Koskenvuo torjui viime kaudella HIFK:n A-nuorten eli Kollien maalilla.

Koskenvuon keskiarvo lukiossa oli 9,7. Pelkästään sillä ei Harvardiin vielä kävellä. Yhdysvaltojen vanhimman yliopiston seula on tiukka ja akateeminen.

Koskenvuo sai kutsun haastatteluun, jossa hänen elämästään kyseltiin. Mitä olet tehnyt oman yhteisösi hyväksi, kuului yksi kysymys.

Hän kertoi olleensa vapaaehtoisena mukana lasten maalivahtileireillä.

– He painottivat hirveästi sitä, että he haluavat sinne ihmisiä, jotka ovat yhteisölle antoisia, hän sanoo.

Hakuvaiheessa piti kirjoittaa myös essee. Koskenvuo valitsi aiheekseen etiikan – pohdinnan siitä, mikä on oikein ja väärin.

– Minua kiehtoo etiikka ja se, että aika usein moraalivalinnat tehdään harmaalta alueelta. Ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa.

Aku Koskenvuo on kiinnostunut etiikasta ja järjestötoiminnasta.

Hän antaa esimerkin.

– Kumpi on tärkeämpää: Se, että lähimmäisilläsi on hyvä olla, vai että suurimmalla osalla ihmisistä on hyvä olla. Kaksi hyvää vaihtoehtoa, mutta sillä voi olla isoja seurauksia, kumman valitsee ja mihin valinnat perustuvat. Ne ovat aika isoja kysymyksiä ja niitä on välillä hauska pohtia.

Harvard on yksi niin sanotuista Ivy League -yliopistoista, joihin kuuluu muitakin vanhoja, Yhdysvaltain itärannikon yliopistoja. Yhteistä näille kouluille on, että ne eivät myönnä urheilustipendejä.

Lukukausimaksu Harvardiin on 76 000 euroa, mikä sisältää asumisen ja ruokailut, eli neljän vuoden tutkinto maksaa yli 300 000 euroa.

NHL:n varaustilaisuus jännitti Koskenvuota enemmän kuin Harvardin hakuprosessi. Hän seurasi draftia nettistriimin kautta, koska tilaisuus järjestettiin koronan takia etänä.

Koskenvuo sai kuulla oman nimensä lopulta numerolla 137, kun Canucks huusi hänet.

– Se oli tosi hienoa. Ei se mikään itsestäänselvyys ollut, että varaus tulee, joten olin vain tyytyväinen kun kuulin oman nimeni, Koskenvuo sanoo.

Varaus oli yksi askel eteenpäin.

– NHL on tietenkin tavoitteeni. Se häämöttää siellä kaukana, että joskus pääsisi änäripelejä pelaamaan, mutta tosi paljon on töitä tehtävänä, että sellaiselle tasolle pääsisin, hän pohtii realistiseen sävyyn.

Ensin hänen on lunastettava paikkansa Harvardin maalilla kovatasoisessa NCAA:n yliopistosarjassa. Koskenvuota on luonnehdittu fiksuksi ja atleettiseksi maalivahdiksi, joka tarvitsee vielä tasaisuutta peruspeliinsä.

Aku Koskenvuo SYNT.: 26.2.2003, Espoo. PELIPAIKKA: Maalivahti. PITUUS / PAINO: 193 cm, 82 kg. SEURAT: Blues (juniorit) –2020, HIFK (juniorit) 2020–2022, Harvard Univ. (NCAA) 2022–. MAAJOUKKUEESSA: Alle 18-vuotiaiden MM-kisat (2021). NHL-VARAUS: 137. varaus, 2021 Vancouver Canucks.

Koskenvuo ei vielä tiedä, mikä hänestä tulee isona, eikä pidäkään tietää. Yliopisto antaa aikaa pohdinnalle.

Yhdestä asiasta hänellä on kuitenkin selvä näkemys.

– Olen sitä mieltä, että kannattaa kouluttautua.

Jääkiekkoilijoita ei perinteisesti ole kannustettu koulun penkille, kun pelaajat on haluttu pitää täysillä lätkän parissa.

– Varsinkin juniorivaiheessa pitäisi kannustaa enemmän siihen, että ihmiset kouluttautuisivat kunnolla, Koskenvuo sanoo.

– Vaikka olisi millaiset tavoitteet ja lahjat, se on ihan tilastoissakin, että ei jääkiekosta ihan hirveän moni sitä elantoa saa. Ei kannata laittaa kaikkia munia yhteen koriin. Toki jos on selvä unelma, sitäkin pitää tavoitella – jopa kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Se on elämän suola.

Aku Koskenvuo on Vancouver Canucksin viidennen kierroksen varaus.

Koskenvuo pääsee vauhtiin, kun hän puhuu arvoistaan ja maailmankatsomuksestaan. Yksi teema toistuu: vapaus olla oma itsensä ja toteuttaa itseään.

– Itselleni on tärkeää se, että kaikilla olisi ylipäätään samanlaiset mahdollisuudet onnistua. Ettei se jäisi kiinni jostain ulkoisesta tekijästä, vaan jos onnistuu tai epäonnistuu, voi katsoa peiliin. Ei jäisi jossiteltavaa, hän sanoo.

Järjestötoiminta kiehtoo Koskenvuota, joka ehtii tehdä elämässään vielä paljon muutakin kuin torjua kiekkoja.

– Arvojeni mukaista olisi, että oma työni tekisi maailmasta paremman paikan ja ihmisillä olisi paremmat lähtökohdat elää ja nauttia tästä maailmasta, hän sanoo.

Koskenvuo edustaa sukupolvea, jonka nuoruutta on koetellut huoli ilmastonmuutoksesta, pandemia ja sodat. Hänen tuleva asuinmaansa Yhdysvallat on kahtia jakautunut kansa, jossa ääriajattelu voimistuu.

Nuori urheilija suhtautuu asioihin maltilla.

– Maailmassa on paljon huolestuttavia asioita, mihin pitäisi puuttua, mutta niistä ei saisi lannistua, hän sanoo.

– Erilaisuutta ei tarvitse kitkeä pois, vaan ihmiset pitäisi saada ymmärtämään toisiaan ja arvostamaan erilaisuutta. Että ihmiset tulisivat toimeen ja erimielisyydet pystyttäisiin puhumaan sanoilla eikä aseilla. Se olisi hienoa.