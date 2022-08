Juuso Toivola on luonteeltaan edeltäjänsä Pasi Mustosen vastakohta. Hän haluaa muuttaa Naisleijonien tyyliä.

Maaliskuussa 2021 Suomen jääkiekkoliitto julkaisi yllättävän työpaikkailmoituksen. Naisten maajoukkueen päävalmentajan paikka pantiin avoimeen hakuun.

Erikoista oli sekin, että silloinen päävalmentaja Pasi Mustonen haki omaa työpaikkaansa uudestaan. Hakijoita oli useampi. Yksi heistä oli Mustosen pitkäaikainen apuvalmentaja Juuso Toivola.

Hän tähysi urallaan ylöspäin.

– En ajatellut, että hinnalla millä hyvänsä. Mutta Espoon kotikisojen jälkeen tuli olo, että olisin valmis siihen ja haluaisin katsoa sen kortin, Toivola sanoo.

Valinta osui häneen, ja 2+2-mallinen pesti julkaistiin kesällä 2021.

Toivolan oli tarkoitus aloittaa uutena päävalmentajana Pekingin olympialaisten jälkeen, mutta tilanne muuttui äkisti. Mustonen lähti kesken olympiakisojen kotiin vakavien perhesyiden takia. Toivola otti ohjat ja hoiti olympialaiset loppuun pronssimitalin arvoisesti.

Nyt hän lähtee ensimmäistä kertaa kisoihin päävalmentajana, kun Tanskassa pelattavat MM-kisat alkavat torstaina.

Juuso Toivolaa on luonnehdittu tarkaksi ja järjestelmälliseksi tekijäksi.

Jos asiat olisivat menneet eri tavalla, Toivolasta olisi tullut ammattijalkapalloilija. Hän muutti vuonna 1992 Rovaniemelle ja pyöri pari vuotta RoPS:n liigaringissä.

– Ei tullut läpimurtoa, enkä saanut sopimusta. Pelasin Törnävän Pallossa ykkösdivaria sitten, Toivola tarinoi.

– En tiedä, mihin elämä olisi kääntynyt, jos olisin saanut sopimuksen RoPS:n kanssa, hän sanoo ja hymyilee.

Toivola syntyi vuonna 1971 Seinäjoella, jossa hän pelasi myös jääkiekkoa sentterinä S-Kiekossa. Rovaniemelle hän muutti liikunnanohjaajan opintojen perässä – ja jäi sille tielle.

RoKissa juniorivalmentajana aloittanut Toivola sai töitä Lapin urheiluopistolta ja Jääkiekkoliitosta vuonna 1998. Naisten maajoukkuetoimintaan häntä kysyttiin jo 2001.

– Naisten valmentaminen on mielenkiintoista, koska he ovat erityisen oppimiskykyisiä sekä kiinnostuneita siitä, mitä tehdään ja miksi tehdään. He haluavat perustelut ja ovat erittäin sitoutuneita tekemiseensä. Valmennusjargoni ei mene heille läpi.

Luonteiltaan Toivola ja Mustonen ovat kuin päivä ja yö. Mustonen metelöi mediassa, oli temperamenttinen ja laukoi rajujakin väitteitä. Toivolan olemus on tyyni ja tarkkaileva.

Entinen maajoukkuepelaaja Linda Leppänen luonnehti heitä taannoin Urheilulehdessä näin: ”Pasi ja Juuso ovat aika erilaisia persoonia. Juuso on aika järjestelmällinen ja tarkka. Pasi taas on vähän, no, tuuliviiri, jolla menee vähän yli.”

Toivola pohtii kysymystä luonne-eroista.

– Se kahdeksan vuotta yhdessä oli pitkä aika. Opin todella paljon häneltä tästä valmentamisesta. Se oli hyvää aikaa, mutta aikansa kutakin varmaan sitten, Toivola sanoo.

– Me täydensimme toinen toisiamme olemalla vastinpareja.

Minkälaiset välit sinulla ja Pasi Mustosella on nykyään?

– Me ollaan yhteyksissä niin kuin olen muidenkin valmentajakollegoiden kanssa. Silloin tällöin soitellaan.

– Mutta nyt olen ajatellut, että keskitytään tähän joukkueeseen ja tähän valmennusryhmään ja näihin pelaajiin. Mennyt on mennyttä ja katsotaan tulevaisuuteen.

Juuso Toivola (oikealla) toimi kahdeksan vuotta Pasi Mustosen oikeana kätenä maajoukkueessa.

Toivola on raivannut maajoukkuetta uuteen uskoon. Hän on tuonut Naisleijoniin täysin uudet apuvalmentajat, Saara Niemen, Mikko Palsolan ja videovalmentaja Janne Tuunasen.

Ajatus on selkeä.

– Siinä oli kuitenkin se kahdeksan vuoden pätkä, jossa olin itsekin mukana. Jos tähän olisi jäänyt valtaosa, muutos ei olisi ollut riittävä. Jokainen brändi tarvitsee muutoksen ja piristysruiskeen, Toivola sanoo.

Niemi on entinen maajoukkuepelaaja ja Vancouverin olympialaisten pronssimitalisti, joka peluuttaa hyökkääjiä. Palsola peluuttaa pakit.

– Toteutamme kimpassa pelitapaa. Harjoitusten vetoa on jaettu eri valmentajille sillä lailla, että minä orkestroin kokonaisuutta, Toivola kertoo.

Naisleijonat lähtee Tanskan MM-kisoihin lähes samalla kokoonpanolla kuin puoli vuotta sitten Pekingiin. Mukana on peräti 19 samaa pelaajaa. Sivuun ovat jääneet omasta tahdostaan Minnamari Tuominen ja Sanni Hakala.

Myös Noora Rädyn nimi on ollut esillä, vaikkei hän olekaan kisoissa. Mustosen kanssa riitaantunut 33-vuotias Räty harkitsee pelaajauransa jatkoa.

Rädyn ja Toivolan välillä ei ole skismaa.

– Kävimme Nooran kanssa keskustelua hyvässä hengessä ja sitten päätettiin, ettei hän ole nyt elokuussa käytettävissä. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Toivola sanoo.

Naisleijonat on lukittautunut kolmossijalle maailman mittapuulla. Kanada ja Yhdysvallat ovat ylivoimainen kärki ja Suomi ainoana maana kakkoskorissa. Sveitsi ja Tshekki haastavat taaempaa.

Toivola aikoo terävöittää joukkueensa pelitapaa.

– Riistämme enemmän ja nopeammin kiekkoa sekä puolustetaan etuperin, hän sanoo.

– Ollaan tuotu tarkennuksia kiekollisen tukemiseen, että me pystytään vielä paremmin pelaamaan sitä yhteispeliä pakkiparien ja hyökkääjien kesken.

Yksi iso asia on luistelu. Myös naisten kiekossa peli nopeutuu kovaa vauhtia.

– Kansainvälinen peli vaatii sitä luistelua paljon. Sitä me halutaan viestiä pelaajille.

Juuso Toivola haluaa terävöittää Naisleijonien pelitapaa.

Toivola selvitti Pekingin stressitestin, kun hän turbulenssin keskellä sai ohjattua Naisleijonat lopulta olympiapronssille.

Nyt häntä mitataan ensi kertaa päävalmentajana, joka saa aloittaa arvokisat puhtaalta pöydältä. Puheista käy selväksi, ettei hän vedä samanlaista yhden miehen show’ta kuin edeltäjänsä.

– Uskon yhteistyöhön ja siihen, että valmennusryhmästä saa kaiken mahdollisen hyödyn irti. Uskon, että joukkue ja johtoryhmä ovat yhdessä vahvempia kuin yksittäiset pelaajat ja tekijät.