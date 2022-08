Mitä ihmettä? Suomen karttaan oli jäänyt käsittämätön virhe Kanadassa esitetyllä videolla

TSN elää 1900-lukua.

Edmonton, Kanada

Alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa vietetään viimeistä kisapäivää. Finaalissa kohtaavat Suomi ja Kanada, pronssiottelussa Ruotsi ja Tshekki.

Vaikka turnaus ei ole saanut toivottua yleisöä ja mielenkiintoa, erätaukoaktiviteetit ja promovideot on suunniteltu huolellisesti.

Yksi moka on kuitenkin silmiinpistävä.

Kanadalainen urheilumedia TSN on esittänyt turnauksen erätauoilla esittelyvideoita osallistujamaista muunkin kuin jääkiekon näkövinkkelistä. Esimerkiksi Suomen videolla Suomesta puhutaan ”tuhansien järvien maana”, ja Rovaniemi saa erikoismaininnan Joulupukin Pajakylästä.

Videossa vilahtaa muutaman sekunnin ajan Suomen kartta, jossa on virhe. Kuva ei nimittäin ole kovinkaan tuore, sillä TSN:n videolla Viipuri on osa Suomea. Suomen kartta on videolla muutenkin isompi kuin mitä se todellisuudessa on.

TSN:n videolla Suomen kartan mittakaavat ovat sekaisin.

Suomi menetti Viipurin Neuvostoliitolle lopullisesti jatkosodassa 1944.