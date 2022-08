Ruotsilta katkeraa tekstiä hävitystä MM-välierästä – ”He eivät olleet parempia”

Ruotsalaiset eivät nielleet tappiota.

Edmonton, Kanada

Ruotsalaisleirissä tappio Nuorille Leijonille otettiin vastaan raskain sydämin.

Suomi löi Ruotsin alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-välierässä lukemin 1–0.

Ruotsin U20-maajoukkueen päävalmentaja Tomas Monten vuodatti tuskaansa Aftonbladetin haastattelussa.

– Meidän toinen erämme oli huono, mutta ensimmäinen ja kolmas antoivat meille mahdollisuudet voittoon. On vaikea voittaa, jos ei tee maaleja. He eivät olleet parempia kuin me. Juuri nyt tämä on paskaa, päävalmentaja purki.

Kenties koko turnauksen lupaavin maalivahti, yhden maalin selkänsä taakse välierässä päästänyt Jesper Wallstedt oli tunteikas taiston tauottua.

– Sieluuni sattuu. Sattuu todella paljon. Nämä olivat minulle viimeiset U20-kisani, joten olisin halunnut päättää juniorivuoteni kultamitaliin. Tämä on erittäin surullista, huippulupaus vaikeroi.

Maalivahti Juha Jatkolan upea nollapeli ja Kasper Puution voittomaali siivittivät Nuoret Leijonat voittoon ja aina finaaliin saakka.

Suomi kohtaa MM-finaalissa Kanadan, joka löi suomalaisnuoret alkulohkon ottelussa 6–3. Nyt leijonalauma pääsee yrittämään kasvojenpesua.

Suomen ja Kanadan välinen MM-finaali alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä kello kolme.

Ruotsi kohtaa MM-pronssiottelussa Tshekin. Taisto pronssisista mitaleista käynnistyy myöhään lauantaina.