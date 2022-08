Kanadalaisilta täystyrmäys Nuorille Leijonille ennen tulikuumaa MM-finaalia – ”Siinä muutama syy”

Kanada juhlii MM-kultaa Nuorten Leijonien kustannuksella, jos kanadalaisfaneja on uskominen.

Edmonton, Kanada

Suomi ja Kanada voittivat lauantaina omat välieräottelunsa, mikä mikä tarkoittaa sitä, että kaksikko kohtaa toistamiseen tässä turnauksessa, tällä kertaa MM-finaalissa.

Nuoret Leijonat kaatoi omassa välierässään Ruotsin lukemin 1–0, ja Kanada Tshekin 5–2.

Edmontonin myöhäisillassa Suomelle ei anneta mitään mahdollisuuksia Kanadaa vastaan U20-finaalissa.

Kisojen päänäyttämö Rogers Placen viereisessä ruokaravintolassa oleva kolmikko nauraa kysyttäessä, voiko Suomi voittaa maailmanmestaruuden.

– Me olemme parempi jääkiekkomaa. Ei epäselvyyttäkään, me voitamme tietysti, Patrick julistaa.

Pete vastaa samaan kysymykseen luetteloimalla syitä, miksi vaahteranlehtipaidat voittavat.

– Mason McTavish, Connor Bedard, Kent Johnson, Logan Stankoven – siinä on muutama syy, miksi Kanada voittaa.

Kolmikko toivoi, että Suomi voittaa Ruotsin ja kannusti Nuoria Leijonia myöhemmässä välierässä.

– Me istuimme täällä Suomi-paitaisten ihmisten kanssa ja toivoimme, että Suomi voittaa. Meillä on parempi historia Suomea kuin Ruotsia vastaan, siksi, kolmikon kolmas henkilö David sanoo ja päästää räkäisen naurun.

Patrick heitti lisää vettä myllyyn.

– On mukavaa, että muutkin maat tulevat pikku hiljaa. Ei ole mukava voittaa aina jotakin 15–0, se vie mielenkiinnon, hän murjaisee.

Kanada-paitansa jo riisuneet ja niitä käsissään kantavat Jeff ja Mike ovat myötämielisempiä, mutta eivät hekään usko Suomen mahdollisuuksiin.

– Tämä kuulostaa niin pahalta, mutta tietysti Kanada voittaa. Miksi? Koska jääkiekko on meidän pelimme, Jeff toteaa.

Miken vastaus on toveriaan diplomaattisempi.

– Meillä on kotietu. Kanadan pelaajilla on perheet ja läheiset katsomossa, mikä antaa heille lisävirtaa. Lisäksi me voitimme aikaisemmin tässä turnauksessa.

Kanada antoi Nuorille Leijonille kylmän suihkun alkulohkossa kylvetettyään leijonalaumaa 6–3-lukemin.

– Suomi on selkeä altavastaaja, Jeff sanoo painavasti.

Suomen ja Kanadan välinen MM-loppuottelu pelataan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä kello kolme.