Antti Pennanen avautui maalivahtipäätöksestä – kertoo myös, mihin Kanadaa vastaan isketään MM-finaalissa

Antti Pennanen kehui omiaan valtoimenaan voitetun välieräottelun jälkeen.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat kohtaa alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-finaalissa Kanadan, jolle Suomi hävisi alkulohkon kamppailussa 3–6-lukemin. Loppuottelussa alkulohkon tuloksella ei ole mitään merkitystä.

Suomi raivasi tiensä finaaliin kaatamalla Ruotsin välierässä 1–0. Voiton takuumiehenä hääri nollapelin pelannut, maaliin heitetty Juha Jatkola.

Nuorten Leijonien pääkäskijä Antti Pennanen perusteli päätöstä ottelun jälkeen.

– Olen aina tykännyt Juhasta. Hän lukee hyvin peliä ja on rauhallinen maalivahti. Hän on tainnut nollata Ruotsin ennenkin. Oli kylmäpäinen veto valmennukselta laittaa Juha maaliin, ja sellaisen suorituksen hän laittoi pöytään, Pennanen selventää.

Pennanen paljasti perään, että Jatkola pelaa myös finaalissa.

– Jatkaa. Nukutaan nyt vielä yön yli, mutta en minkään niin pimeä ole, että lähtisin nyt vaihtamaan, Pennanen vitsaili.

Suomi teki viilauksia omaan alivoima- ja karvauspelaamiseensa sitten puolivälieräottelun, ja tulos oli upea.

– Ei päästetty yhtään maalia, joten aika täydellinen suoritus meiltä, Pennanen muotoilee.

Suomi selvitti ottelussa yli puoli toista minuuttia 3 vastaan 5 -alivoimaa, minkä lisäksi Pennasen kuuluttama hyökkääjien puolustuspelaaminen oli todella mallikasta. Ruotsi sai tasakentällisin Pennasen laskujen mukaan viisi maalintekopaikkaa.

Pennanen ja pelaajat odottavat Kanada-revanssia malttamattomina.

– Huomattiin, että jos he joutuvat puolustamaan paljon omalla alueella, siellä he eivät ole mukavuusalueella. Siinä on paikka, johon meidän pitää iskeä.

Suomen ja Kanadan välinen MM-finaali pelataan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä kello kolme.