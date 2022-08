Leijonatuomio: Kuopiosta kajahti – tuleeko MM-finaalista pannukakku?

Suomi löi Ruotsin maalein 1–0 ja eteni loppuotteluun Kanadaa vastaan.

LEIJONARAADISSA ovat Ilta-Sanomien toimittajat Aki-Petteri Pulkkinen, Sasha Huttunen ja Sami Hoffrén.

Aki-Petteri Pulkkinen

Illan sankari

”Yahoo” Jatkola, kuten kenttäkuuluttaja suomalaiskassarin nimen kailotti. Leijonien ykköstähti pelasi erinomaisen ottelun tiukkaan paikkaan. Oli ollut Leevi Meriläisen varjossa alkuturnauksen, mutta näytti tiukan hauiksen näytön kaikille Suomen maalivahtipeliä epäilleille.

Tämä toimi

Nyt se peräänkuulutettu alivoima ja puolustuspelaaminen sitten toimi – aika makeaan paikkaan. Suomi jätti Ruotsin täysin aseettomaksi MM-välierässä. Ruotsi sai ottelussa ehkä muutaman vaarallisen maalipaikan, nekin suomalaisten virheistä. Jatkuvuutta Ruotsin hyökkäämisessä ei ollut.

Tämä meni vihkoon

Vaikea keksiä mitään. Kissojen ja koirien kanssa etsimisen jälkeen voitaneen mainita viimeistely. Toki Ruotsin maalilla torjui turnauksen lupaavin maalivahti, mutta muutama tolppalaukaus ja epäonnistunut läpiajo olisivat parempana päivänä ratkaista ottelun Nuorille Leijonille jo aikaisemmassa vaiheessa.

Tus ny itte selittään…

Ruotsi. Kuriton, hermostunut ja hampaaton. Ruotsin joukkueen yksilötaito ei kalpene juuri kenellekään tässä turnauksessa, mutta sielu ja ilme loisti poissaolollaan.

Loppulause

Minimitavoite on nyt saavutettu. Näistä kisoista Suomen oli voitettava mitalin vaikka väkisin, ja nyt se on varmaa. Mitalin väri on enää epäselvä. Ruotsia vastaan nähdyllä pelillä Nuoret Leijonat taistelee maailmanmestaruudesta huomattavasti tasaisemmin kuin alkusarjan esityksellä Kanadaa vastaan, mutta vielä on löydyttävä yksi vaihde lisää.

Sasha Huttunen

Illan sankari

JuhA Jatkola. Kisoissa vain yhden ottelun pelannut kakkosvahti heitettiin kovassa paikassa kehiin, mutta mies ei vapissut. Huokui varmuutta, 23 torjuntaa, nollapeli ja finaali kutsuu. Mahtava tuhkimotarina KalPan molarilta.

Tämä toimi

Suomi pelasi turnauksen parhaan ottelunsa. Erittäin vahva esitys kollektiivina. Suomen moraali oli korkea ja penkki eli mukana ensimmäisestä vaihdosta alkaen. Ruotsi ei ollut oikeastaan missään vaiheessa lähelläkään. Suomi määräsi rytmin, voitti kamppailut ja piti kiekkoa.

Tämä meni vihkoon

Joakim Kemell ampuu hanakasti, kuten pitääkin, mutta ruuti on märkää. Ykkösketju kipuilee hyökkäyspelinsä kanssa. Kanadaa vastaan tehoille olisi tarvetta.

Tus ny itte selittään…

Kun Suomi ja Ruotsi pelaavat MM-välierää lähes tyhjässä hallissa, jokin on pielessä. Ei vain innostu väki Edmontonissa. Toivottavasti enää koskaan ei tarvitse pelata arvokisoja elokuussa. Liian aikaista.

Loppulause

Päävalmentaja Antti Pennaselle on nostettava hattua siitä, että hän sai joukkueestaan parhaan irti, kun tilanne sitä vaati. Maalivahdin vaihtaminen ja Brad Lambertin heittäminen katsomoon olivat rohkeita vetoja – jotka myös toimivat. Viime kisojen pronssi kirkastuu.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Nostetaan Jatkolan takaa vielä Kasper Puutio, joka on noussut MM-jäillä joukkueen ykköspuolustajaksi. Tehojen 4+3 lisäksi Puution kiekkovarmuus ja puolustuspelaaminen ovat esimerkillistä. Ennakoi hyvin tilanteita ja ratkaisumallit ovat valmiina ennen kuin saa kiekon lapaansa. Tärkeimmillä hetkillä aina kentällä.

Tämä toimi

Suomen peliote oli alusta asti valpas ja kurinalainen. Tunne ja taktiikka kättelivät. Aiemmin pyyhkeitä ansainnut puolustuspelaaminen omalla alueella oli jämäkkää. Toisen erän 5–3-alivoimatappo oli käänteentekevä. Tuttuun tyyliin ylivoima toimitti. Suomi on tehnyt turnauksen 28:sta tehdystä maalistaan tasan puolet ylivoimalla.

Tämä meni vihkoon

Välieräpäivän jälkeen kisajärjestäjien ei kannata varata tilasaunaa selänpesua varten. Rogers Placen lehtereillä oli edelleen hävettävän vähän porukkaa. Kisaisäntä Kanadan iltapäiväottelua seurasi sentään rapiat 5 000 katsojaa. Suomi–Ruotsi-matsissa katsomossa oli enää kourallinen ihmisiä.

Tus ny itte selittään…

Pitkästä aikaa Suomella on ollut tässä turnauksessa vanha kunnon veskaripolemiikki. Antti Pennanen saa ottaa tästä piikkiinsä. Paras vaihtoehto (Joel Blomqvist) ei kelvannut, ja Leevi Meriläinen (89,1) ei vakuuttanut. Tilanne on harvoin optimaalinen, kun aloittava maalivahti vaihtuu puolivälierästä välierään. Nyt on Jatkolan sauma loistaa.

Loppulause

Nuoret Leijonat pelasi turnauksen toistaiseksi parhaan ottelunsa kovaan paikkaan. Ensimmäinen ehjä 60-minuuttinen antaa etenkin henkisesti tärkeän selkänojan MM-finaaliin, jossa Kanada on selvä ennakkosuosikki.