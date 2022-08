Ruotsin supertähdet latasivat kovia lausuntoja ennen MM-välierää – ”Ei ole käynyt mielessänikään”

Ruotsin U20-joukkueen kulmakivet eivät murehdi välierästä Suomea vastaan.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat saa nuorten MM-jääkiekon välierässä vastaansa herkullisen vastustajan, kun viereiseen vaihtoaitioon luistelee länsinaapuri Ruotsin U20-joukkue.

Suomi kaatoi puolivälierässä Saksan selvästi 5–2, Ruotsi Latvian 2–1. Latvia tarjosi ruotsalaisille yllättävän hyvän vastuksen, mutta ennakkosuosikki piti pintansa ja eteni välieriin Suomea vastaan.

Ruotsin tähtipelaajat hyökkääjä Jonathan Lekkerimäki ja maalivahti Jesper Wallstedt ennakoivat Ruotsin ja Suomen välistä MM-välierää. Ruotsalaiskaksikko on levollisin mielin, vaikka myöntää haasteen olevan kova.

– Heillä on taitava joukkue. Heiltä voi odottaa aina parasta suoritusta. He eivät luovuta koskaan tai pelaa puoliteholla. He ovat rauhallisia ylivoimalla ja luovat maalipaikkoja mitä ihmeellisimmistä tilanteista, Wallstedt sanelee.

Ruotsin turnaus on ollut nousujohteinen. Ruotsalaisilla on ollut jokaisessa ottelussa selvästi heikompia hetkiä, eivätkä he ole onnistuneet pelaamaan tasapainoista 60 minuutin ottelua.

– Olemme oppineet kaikista pelaamistamme otteluista jotakin. Nyt joudumme kovaan testiin. Meidän on pelattava vain omaa peliämme ja unohdettava kaikki muu, Lekkerimäki toteaa.

Wallstedt näkee vaikean alun myös mahdollisuutena.

– Emme ole pelanneet vielä yhtään täydellistä ottelua emmekä parhaalla tasollamme, mutta olemme silti täällä. Se kertoo jotakin.

Suomi ja Ruotsi ovat kohdanneet Edmontonissa jo kertaalleen. Maat iskivät yhteen harjoitusottelussa ennen varsinaisten kisojen alkua. Suomi voitti tuon ottelun jatkoajalla 2–1.

– Se ottelu oli hyvä opetus. Pelasimme 57 minuuttia, he tulivat lopussa rinnalle ja voittivat jatkoajalla, Wallstedt muistelee.

Jonathan Lekkerimäen ruuti on ollut toistaiseksi märkää tässä turnauksessa.

Ruotsalaismaalivahdin turnauksen alku oli hänen omien sanojensa mukaan maltillinen, mutta nyt hän kertoo olevansa itsevarma jäällä.

Suomen Roby Järventie ylisti Joakim Kemellin laukauksen olevan turnauksen paras voitetun puolivälierän jälkeen. Wallstedt toppuuttelee hehkutusta.

– Kyllä, hänellä on hyvä kuti, mutta en sanoisi kuitenkaan, että paras. Sitä on muutenkin niin vaikea arvioida, kun jokaisen pelaajan laukaus on yksilöllinen, veskari puntaroi.

Länsinaapurin joukkueesta Lekkerimäki on pelaaja, jonka laukausta ja maalintekotaitoa on hehkutettu. Tänä kesänä NHL:ään varattu ruotsalaisnuorukainen ei ole vielä pölisyttänyt maaliverkkoja MM-turnauksessa, mutta toivoo asian korjaantuvan Suomea vastaan.

– Minun pitää hakeutua maalille, kamppailla ja tehdä töitä enemmän. Toivottavasti turnauksen avausmaali tulee välierässä, hän heittää.

Kuten sukunimestä voi päätellä, Lekkerimäellä on suomalaiset sukujuuret. Hänen mummonsa muutti 1960-luvulla Kuusamosta Ruotsiin, jossa taitava hyökkääjä on varttunut vuosia myöhemmin.

Ruotsalaisnuorukainen nauraa kysymykseen leijonapaidassa pelaamisesta.

– Ei ole käynyt mielessänikään. Rakastan edustaa Ruotsia, jossa olen asunut koko ikäni.

Wallstedt listaa lopuksi kaksi ankaraa tavoitetta välierään Suomea vastaan.

– Tavoitteeni on nollata Suomi. Suomea vastaan on aina erikoista pelata, kun miettii historiaa. Joukkueet ovat pelanneet useita tiukkoja ja kuumia otteluita. Ruotsi–Suomi-asetelma sopii meille erittäin hyvin, hän listaa.

Uskotko lyöväsi Leevi Meriläisen maalivahtien taistossa, Jesper Wallstedt?

– Minun tavoitteeni on ainoastaan voittaa peli. Totta kai aina on mukava olla parempi maalivahti kentällä, mutta jos häviämme, sillä ei ole mitään merkitystä, hän lataa.

Nuorten Leijonien ja Ruotsin välinen MM-välierä pelataan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ottelu alkaa kello kolmelta.