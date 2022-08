Nuoret Leijonat valmistautui merkillisesti MM-puolivälierään – ”Nyt on tullut sekin koettua”

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertasi Suomen puolivälieräottelua Saksaa vastaan.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat kaatoi Saksan nuorten jääkiekon MM-puolivälierässä selvästi lukemin 5–2.

Suomen ylivoima oli fantastisella tasolla, ja leijonajoukkue iski viidestä maalistaan yhtä vaille kaikki miesylivoimalla.

Pakkopelistä onkin muodostunut Suomen todellinen vahvuus, mutta erikoispelaaminen itsessään on kaksijakoinen.

Jos ylivoima toimii lähes moitteettomasti, alivoima sakkaa pahasti. Saksa teki ottelun molemmat maalinsa ylivoimalla.

Suomen päävalmentaja Antti Pennanen tiedostaa ylivoiman olevan Suomen vahvuus ja alivoima heikkous.

– Tiedettiin, että vastaan tulee joukkue, joka puolustaa tiiviisti viidellä viittä vastaan eikä ota riskejä hyökkäyspäässä ja jota vastaan on vaikea luoda paikkoja. Siksi ylivoima oli tänään ensiarvoisen tärkeää.

Suomi otti Saksaa vastaan kolme jäähyä, joiden aikana Saksa teki kaksi maalia.

– Se (alivoima) on ollut meidän suuri murheenkryyni, jos ollaan rehellisiä. Se on ollut tämän joukkueen vahvuus kauan aikaa, mutta nyt sakkaa. Erityisesti hyökkääjien pelaamisessa on juttuja, joita pitää viilata.

Pennanen painotti ylivoiman lisäksi pelaajien valmistautumisen ja henkisen puolen olleen tärkeä osa välieräpaikan varmistamisessa.

– Kaverit käsittelivät paineet kyllä erinomaisesti. Meillä ei ollut niin sanotusti kuin hävittävää. Pojat käsittelivät paineet kyllä hienosti.

Suomi eteni MM-välieriin kaatamalla Kanadan.

Yksi nuorten pelaajien käsiteltävistä asioista oli hämmentävän aikainen ottelu. MM-puolivälierä alkoi paikallista aikaa kymmeneltä aamulla. Pennanen kertoo joukkueen merkillisistä aamutoimista.

– Viiden aikoihin herättiin. En tiedä, kuinka usein on syöty puoli kahdeksan aikaan pastaa. Viideltä aamupala ja puoli kahdeksalta pastaa, niin ei se ihan arkipäivää ole. Nyt on tullut sekin koettua, Pennanen vitsailee.

Suomi tuli otteluun hyvin, mutta erityisesti toisen erän alku oli katsomoon nähden erikoinen. Suomi sai ensimmäisen laukauksensa, kun erää oli pelattu noin 11 minuuttia, mutta mitään hätää Leijonilla ei pelillisesti ollut.

– En oikein tiedä mitä siinä tapahtui. Me vähän odoteltiin siinä, että jotakin tapahtuisi, mikä herättäisi meidät. Ehkä odoteltiin meidän neljättä maalia vähän liikaa. Yritettiin olla antamatta vastustajalle mitään, minkä jälkeen oma peli vähän unohtui, Pennanen muisteli.

Suomi oli ensimmäinen välieräpaikkansa varmistanut joukkue.