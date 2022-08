Saksalaistähti lähetti uhmakkaat terveiset Suomelle – ”Siksi voitamme”

Saksan ykköspistemies Aleksander Blank on itsevarma ennen Suomen ja Saksan välistä puolivälierää.

Edmonton, Kanada

Alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisat ovat edenneet puolivälierävaiheeseen. Nuoret Leijonat kohtaa Saksan keskiviikkoiltana kello 19 Suomen aikaa.

Saksa voitti alkulohkon neljästä ottelustaan kaksi. Se kaatoi Sveitsin ja Itävallan ja taipui Ruotsille ja Yhdysvalloille.

Saksalaisten paras pistemies alkulohkon kamppailuissa oli ykkösketjun laituri Aleksander Blank, joka iski neljään otteluun tehot 3+1. Hyvä alkulohko on kasvattanut sekä Saksan että Blankin itseluottamusta.

– Vaikka en tekisi pisteitä, olisin tällä hetkellä silti itsevarma ja luottavainen itseeni.

Blank tiedostaa Saksan altavastaaja-aseman, mutta on silti luottavainen joukkueensa mahdollisuuksiin Nuoria Leijonia vastaan.

– Vastaan tulee lahjakas joukkue, joka on todella hyvä hyökkäyspäässä. Heillä on pelaajia, jotka tykkäävät pelata fyysisesti ja taklata.

Yksittäisistä suomalaispelaajista Blank nostaa esiin Suomen ykköspistemiehen.

– Joakim Kemell on vaarallinen ympäri kenttää. Hän on todella taitava ja hyvä hyökkäyspäässä. Mutta yleisesti Suomen joukkue on todella laadukas ja leveä. Jokainen heidän kentälle hyppäävistä pelaajistaan on vaikea vastustaja.

Kemell on iskenyt turnauksessa tehot 3+6. Myös ykkössentteri Aatu Räty on nakuttanut samat tehot.

Saksalaishyökkääjä kertoo, mihin joukkue aikoo iskeä Suomea vastaan.

– Kuten Ruotsia vastaan, meidän pitää keskittyä vastahyökkäyksiin. Kun he tuovat kiekkoa alueelle ja pyrkivät toimittamaan sen maalille, silloin meidän pitää olla hereillä, Blank avaa.

Hyökkääjä edustaa seurajoukkuetasolla Saksan korkeimmalla sarjatasolla DEL-liigassa pelaavaa Dusseldorfer EG:tä. Blank ei koe saavansa etua siitä, että hän on pelannut aikuisten sarjassa ennen junnukisoja.

– Lähes kaikki suomalaiset ja ruotsalaisetkin ovat pelanneet ammattilaistasolla. Peli on hyvin erilaista. Nuorissa peli on nopeampaa ja nälkäisempää, aikuisissa fyysisempää ja kypsempää.

Lopuksi Blank kertoo itsevarmana, miksi Saksa juhlii keskiviikkona Suomen kustannuksella.

– Olemme hyvä joukkue ja taistelemme toistemme eteen. Jätämme huomenna kaiken jäälle ja teemme kaikkemme. Siksi voitamme.