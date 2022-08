”Tuomarit sanoivat, että he eivät nähneet videota.”

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat taipui Kanadalle A-lohkon päätöskamppailussa lukemin 6–3. Kanada oli toiselle erätauolle siirryttäessä peräti neljän maalin johtoasemassa, mutta Suomi tuli hyvällä ilmeellä kolmanteen erään.

Päätöserän alkajaisiksi nähtiin hyvin erikoinen tilanne, kun Suomen Joakim Kemell kavensi pelin 2–5:een komealla ohjauksella, mutta Kanadan päävalmentaja Dave Cameron päätti haastaa Nuorten Leijonien osuman.

Päätuomarikaksikko vietti pitkän tovin videoiden ääressä. Kaksikko tuli ulos aitiosta ja julisti maalin jäävän voimaan.

Yksi asia kohtauksessa herätti kuitenkin kummastusta erityisesti suomalaisleirissä.

Suomi ei saanut tilanteesta ylivoimaa, vaikka maalia ei hylätty Cameronin haastosta.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sai tuomareilta erikoisen selityksen tilanteeseen.

– Tuomarit sanoivat, että he eivät nähneet videota. Jos he eivät näe videota, niin videohaasto kumoutuu. Eli he eivät ole katsoneet videolta mitään. Sen takia tilanteesta ei tullut jäähyä. Se oli heidän selityksensä minulle, Pennanen selittää.

Suomi tuli otteluun hyvin, mutta Kanada onnistui tylsyttämään suomalaisten alkurynnistyksen. Kanada ei saanut ensimmäisen neljän minuutin aikana laukaustakaan Suomen maalia kohti.

– Me ei oikein toivuttu siitä, että meidän hyvä vaihe ei konkretisoitunut maalin muodossa, ja että jouduimme tappiolle.

Pennanen kuitenkin painottaa, että syytä huoleen ei ole.

– Tästä opitaan ja saadaan kokemuksia. Pelaajien reaktio pelin jälkeen kertoo aika paljon. Mennään eteenpäin ja katsotaan, kuka tulee vastaan puolivälierässä.

Suomalaispelaajat astelivat median eteen happamilla naamoilla.

Pääkäskijä jakoi myös kunniaa vastustajan suuntaan.

– Kaveri on kyllä hyvä, kun siirrytään alueelle, josta maalit tehdään ja pienet jutut ratkaisevat. Ja olivathan heidän maalinsa hienoja. Sellaisia laukauksia, että huh huh sentään, Pennanen heitti.

Suomi sijoittui lohkonsa toiseksi ja kohtaa puolivälierässä B-lohkon kolmanneksi sijoittuneen joukkueen.