Kanada on ollut murskaava Nuoria Leijonia vastaan – nämä luvut kertovat karua tarinaa

Suomi lähtee otteluun Kanadaa vastaan altavastaajana.

Kanada on juhlinut Suomea vastaan.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat kohtaa Edmontonin MM-kisoissa kisaisäntä Kanadan tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Historian saatossa kamppailut ovat olleet kanadalaisvoittoisia.

Suomi ja Kanada ovat kohdanneet alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa 2000-luvulla 18 kertaa. Noista liki paristakymmenestä ottelusta Kanada on voittanut peräti 13. Suomi on juhlinut voittoa neljästi, ja kerran ottelu on päättynyt tasan.

Vuoden 2002 jälkeen Nuorilla Leijonille oli 12 vuoden tauko ilman ainuttakaan voittoa vaahteranlehtipaidoista. Suomi kukisti Kanadan vuoden 2002 kisoissa lukemin 4–1, mutta seuraava voitto MM-tasolla tuli vasta vuoden 2014 MM-välierässä.

Maaliero on Kanadan eduksi 69–38.

Suomen edellinen voitto Kanadasta on vuoden 2019 tammikuulta, jolloin Suomi löi Kanadan puolivälierässä jatkoajalla 2–1 ja juhli lopulta MM-kultaa.

Suomen ja Kanadan välinen alkusarjan päätöskamppailu alkaa Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä kello yksi.