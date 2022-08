Leijonatuomio: Tämän 17-vuotiaan ihmepojan perään kaikki NHL-seurat kuolaavat

Kanada kaatoi Nuoret Leijonat maalein 6–3.

LEIJONARAADISSA ovat Ilta-Sanomien toimittajat Aki-Petteri Pulkkinen, Sami Hoffrén ja Sasha Huttunen.

Aki-Petteri Pulkkinen

Illan sankari

Vaikkei Kanadaa vastaan ropissut pisteitä, viime ottelussa penkin päähän komennettu Brad Lambert oli hyvä Kanadaa vastaan. Nuorukainen ei selvästi jäänyt murehtimaan edellisen kamppailun loppua, vaan tuli kaukaloon tekemään töitä. Käytti fantastista luisteluaan hyväksi karvauksissa. Loi myös maalipaikkoja ketjukavereilleen.

Tämä toimi

Avauserän alku oli Suomelta hämmentävän hyvä. Kanada ei saanut laukaustakaan kohti Nuorten Leijonien maalia ensimmäiseen neljään peliminuuttiin. Jos erien ja ottelun alut ovat jättäneet tässä turnauksessa parantamisen varaa, tänään erityisesti ensimmäisen 20-minuuttisen startti oli Suomelta väkevä.

Tämä meni vihkoon

Loistavasti turnauksessa toistaiseksi toiminut ylivoima oli Kanadaa vastaan muisto vain. Nuoret Leijonat pääsi pelaamaan minuutin viidellä kolmea vastaan, minkä jälkeen ylivoima jatkui liki neljä minuuttia. Kiekko ei saatu kunnolla alueelle, mikä selvästi turhautti leijonapelaajia.

Tus ny itte selittään…

Connor Bedard. Ei mulla muuta. Rinnastukset Connor McDavidiin ja Sidney Crosbyyn ovat täysin oikeutetut. Kaikkien jääkiekkoihmisten tulee nähdä Bedardin iskemä 3–0-maali. Jotkut voisivat sanoa sen olleen veskarin maali, mutta tuota laserkanuuna ei otettaisi kiinni edes NHL:ssä.

Loppulause

Pudotuspelikiekon haisua Edmontonissa. Ottelussa haettiin asetelmia seuraavalle kierrokselle, ja Kanada näytti, ettei se aio jäädä kotiturnauksessaan kakkoseksi. Nuoret Leijonat voi saada revanssin Kanadasta vielä myöhemmin, jolloin vasta on tosi kyseessä.

Sami Hoffrén

Illan sankari

On enemmän sääntö kuin poikkeus, että alle 18-vuotiaiden suurlahjakkuuksien hypettäminen lähtee pahasti lapasesta, mutta Connor Bedard on kaiken hehkutuksen arvoinen. Poikkeuksellinen 17-vuotias jääkiekkoilija, jonka perään kaikki NHL-seurat kuolaavat. Häikäisevä tempo- ja luistelutaito. Rannelaukaus on jo nyt NHL:n eliittitasoa.

Tämä toimi

Suomen kiekollinen suoritusvarmuus oli avaus- ja päätöserässä ihan siedettävällä tasolla. Myös kiekottomien pelaajien työmäärä ja apupelaaminen ansaitsevat pienet kehut ennen kuin paketti levisi toisessa erässä. Suomi sai ripeällä kiekon liikuttelulla Kanadaa ajoittain liriin omalla puolustusalueellaan.

Tämä meni vihkoon

Suomi ei pystynyt realisoimaan väkevää alkua tulostaululle. Yksi oman alueen kiekonmenetys kävi kalliiksi ja Kanada iski tärkeän avausmaalin. 1–0-maali herätti kanadalaisryhmän syväjäästä, ja se oli menoa sen jälkeen. Suomen boksaus- ja merkkauspeli pettivät pahasti puolustusalueella.

Tus ny itte selittään…

Suomen joukkue on täynnä SM-liigassa pelaavia puolustajia ja hyökkääjiä. Vankka liigakokemus on hyödyttänyt Suomea nuorten MM-karkeloissa viime vuosina, mutta nyt siitä ei ollut mitään merkkejä. Ärhäkät kanadalaiset saivat suomalaiset näyttämään poikasilta molempien maalien edustoilla.

Loppulause

Rima on nyt asetettu. Kanada näytti, miksi se on suurin mestarisuosikki tässä turnauksessa. Pelin vaade oli täysin eri planeetalta kuin turnauksen aiemmissa otteluissa. Suomella oli suuria vaikeuksia vastata Kanadan hyökkäyspelinopeuteen ja fyysisyyteen pienessä askissa.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Connor Bedardin 3–0-maali veti hiljaiseksi, vaikka kaikki tietävät 17-vuotiaan teinitähden kyvyt. Hänellä on jo alaikäisenä laukausarsenaali, joka kelpaisi NHL:n kärkikahinoihin. Ärhäkkä rannekuti painui Leevi Meriläisen hanskakäden yläkulmaan tappavalla tavalla.

Joel Määttä yritti pysäyttää teinisensaatio Connor Bedardin.

Tämä toimi

Alku oli lupaava. Suomi tuli ryminällä ovista ulos, pystyi kamppailemaan ja hallitsi peliä. Kun maalia ei syntynyt, Kanada kuittasi tylysti johtoon ajassa 6.21 – ensimmäisestä maalipaikastaan. Kolmannen erän takaa-ajo antoi Suomelle taas uskoa.

Tämä meni vihkoon

Suomi oli jopa yllättävän kesy puolustaessaan omaa maalia. Takalinjoilta löytyy Ruben Rafkinin ja Topi Niemelän kaltaisia pelureita, joilla on vyöllään miesten kovia playoff-pelejä Suomesta, mutta Kanadaa vastaan he olivat tällä kertaa ihan poikia vielä.

Tus ny itte selittään…

Suomella oli sauma hurjaan takaa-ajoon, kun Will Cuylle sikaili itsensä suihkuun polvitaklauksesta. Viiden minuutin ylivoima, josta minuutti viidellä kolmea vastaan, ei kuitenkaan tuonut maalin maalia. Muuten yv on Suomella toiminut.

Loppulause

Suomi jäi isäntien jalkoihin, kun Kanada kuroi kaulaa lukemiin 5–1 toisessa erässä. Alkulohko oli muutenkin vähän hapuileva, ehkä sellainen 7,5 arvosanaltaan, joten kysymyksiä on ilmassa ennen jatkopelejä. Tilanne on tuttu: mitali olisi onnistuminen, muut sijat epäonnistumisia.