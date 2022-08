Kommentti: Nuorten Leijonien tunnelmat hallin viereisessä ravintolassa kertovat kaiken – turnaus alkaa vasta nyt

Nuorten Leijonien tosipelit nuorten MM-kisoissa alkavat vasta nyt, kirjoittaa Aki-Petteri Pulkkinen Edmontonista.

Suomi on edennyt voitosta voittoon alle 20-vuotiaiden MM-jäillä.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat rullaili Slovakian yli sunnuntai-illan kohtaamisessa helposti ja vaivattomasti.

Katsomoon suomalaispelaajien otteet Slovakiaa vastaan näyttivät siltä kuin he olisivat olleet puistokävelyllä, jolla tuli ajoittain vain pieniä nousuja.

Slovakiasta ei ollut Suomelle mitään vastusta lohkovaiheen viimeistä edeltäneessä ottelussa.

Slovakian ylimarssi toimikin täydellisenä verryttelynä ja itseluottamuksen kasvattajana Nuorille Leijonille.

Joukkueen rentoudesta ja hyvinvoinnista kertoo paljon se, että osa pelaajista intoutui tuulettamaan oman ottelunsa maalikoostetta Rogers Placen viereisessä ruokaravintolassa pelin jälkeen.

Suomalaisnuorukaisten – kuten toki jokaisen muunkin joukkueen – tavoite Edmontonissa on maailmanmestaruus. Kävi Kanadaa vastaan miten tahansa, Suomi on hyvällä tiellä.

Kuten tiedämme, Suomi on pelannut turnauksessa toistaiseksi kolme peliä, joista se on ottanut yhtä monta voittoa. Tshekki on ainut, joka pystyi ahdistamaan suomalaisjoukkuetta – ja siinäkin ottelussa Suomi nousi ensin kahden maalin takaa-ajoasemasta rinnalle ja sen jälkeen hermoja vaativassa paikassa ohi.

Vaikka Nuorilla Leijonilla on pelejä ja voittoja jo kolme rintataskussa, todellinen turnaus alkaa vasta nyt.

Suomi kohtaa puolivälierissä joko Saksan tai Sveitsin. Tuo ottelu on leijonalaumalle jälleen yksi askel kohti välieriä, jossa suomalaisnuoret todella punnitaan.

Lämmittelyt on lämmitelty, seuraavaksi pelataan.