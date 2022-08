Joakim Kemell paljastaa: Tämä on Nuorten Leijonien täsmäaseen salaisuus

Joakim Kemell kertoo, miksi Suomen ylivoimapeli toimii.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat kaatoi myöhään sunnuntai-iltana Slovakian selvin 9–3-lukemin Edmontonin MM-kisoissa, ja peräti viisi Suomen yhdeksästä maalista syntyi ylivoimalla.

Leijonajoukkueen tähtipelaaja Joakim Kemell saalisti Slovakiaa vastaan kaksi syöttöpistettä. Koko turnauksessa Kemell on nakuttanut seitsemän (2+5) tehopistettä.

Maalintekijänä tunnettu Nashville Predatorsin huippulupaus avaa syitä, miksi ja miten Nuorten Leijonien ylivoima on hioutunut erinomaiseksi.

– Tällä hetkellä ylivoiman pelaaminen tuntuu helpolta. Toki meillä on vielä paljon asioita, joita voidaan parantaa. Mutta on kyllä mahtavaa, että on lähtenyt näin hyvin liikkeelle, maalitykki avaa.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi voitetun Tshekki-pelin jälkeen, että Suomen ylivoima on tehokasta nimenomaan taitavien pelaajien ansiosta. Kemell on valmentajansa kanssa samaa mieltä.

– Me teemme sovittuja juttuja, jotka johtavat hyviin maalipaikkoihin. Kun niitä tulee tarpeeksi, syntyy myös maaleja, Kemell järkeilee.

Mitä ne sovitut jutut ovat?

– Esimerkiksi meidän ylivoimakentällinen pyrkii laukomaan paljon siiveltä, minkä perään yritämme saada maalille pelaajia irtokiekoille ja sumppuun. Sieltä on helppo juonia lisää.

Vaikka Kemell elää maaleista, ei niitäkään joka pelissä synny. Joukkueen kuopus iski turnausavauksessa Latviaa vastaan kaksi maalia, mutta tuon ottelun jälkeen jyväskyläläisen on ollut tyytyminen syöttöihin.

Apinaa Kemellin selkään ei kuitenkaan vielä ole ilmestynyt.

– Maaleja on mukava tehdä ja ketuttaa, jos niitä ei tule, mutta ei tässä mitään hätää ole. Tärkeintä on, että kentällisen peli toimii. Se tarkoittaa sitä, että paikkojakin tulee. Jossakin kohtaa menee taas sisään, Kemell nauraa.

Suomi tarvitsee tähtensä tehoja seuraavassa ottelussa Kanadaa vastaan. Kemell ennakoi ottelusta fyysistä ja kovaa.

– Heillä on todella taitavia pelaajia, ja he pyrkivät varmasti pelaamaan nopeasti päästä päähän. Meidän pitää vain pysyä omassa pelissä ja vahvuuksissa. Sitä kautta saadaan paras tulos aikaan.

Lopuksi Kemell lähettää terveiset kanadalaiskannattajille.

– Ei minua jännitä pelata. Ajattelen tilanteen niin, että jos huomenna hallilla on paljon punaisia paitoja, silloin yleisö on mukavampi hiljentää, Kemell tokaisee.